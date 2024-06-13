Приносять квіти й іграшки: у Німеччині біля будинку, де жила вбита дівчинка, створили меморіал
Джерело:Суспільне
У Німеччині після більш як тижня пошуків знайшли мертвою 9-річну Валерію родом з України. Містечко, де проживала дитина, зараз у жалобі.
Місцеві жителі облаштували біля будинку загиблої дівчинки меморіал. Небайдужі містяни зносять сюди квіти та іграшки.
Дивіться також Поліція підтвердила, що зниклу в Німеччині 9-річну українку знайшли мертвою
Меморіал біля будинку
У містечку Дебельн в Німеччині місцеві облаштували меморіал біля будинку, де жила 9-річна українка Валерія. Два дні тому її знайшли мертвою у лісі. Зазначається, що у пам'ять про дівчинку люди зносять до цього місця квіти та іграшки.
Це жахлива трагедія. Дівчинку шукали тиждень і надія була, що знайдуть живою. Але з'ясувалося, що її вбили,
– розповів один з чоловіків біля меморіалу.
У п’ятницю, 14 червня, відбудеться панахида за Валерією, а в неділю, 16 червня, — екуменічна служба.
Біля будинку Валерії облаштували меморіал: дивіться відеоДодамо! Наразі поліція веде стеження за місцем, де живуть рідні дівчинки – через ймовірність, що вбивця може намагатися шукати контакту із мамою або бабусею Валерії. Також поліція Саксонії через зміну кваліфікації злочину заявила, що тепер усі фото Валерії мають бути розмитими, заблюреними або взагалі не використовуватись.
Що відомо про загибель Валерії
- У вівторок, 11 червня, у районі пошуків поліція знайшла неідентифіковане тіло. Спочатку ділянку, де знайшли дитину, не брали до уваги. Проте поліція вирішила оглянути і її, коли місцеві повідомили, що чули там крики про допомогу. Вже наступного дня експертиза підтвердила, що тіло належить 9-річній Валерії.
- Німецькі слідчі припускають, що до вбивства дівчинки у місті Дебельн можуть бути причетні знайомі її матері. Поліція підозрює двох чоловіків. Один з підозрюваних – уродженець Молдови Андрій, з яким жінка певний час мала стосунки. У день зникнення дівчинки він вимагав у її матері зателефонувати йому. Другий підозрюваний – 50-річний колишній моряк Геннадій. Чоловік нібито був сталкером 33-річної матері Валерії: він хотів стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це чоловік погрожував "зруйнувати їй життя".
- Відомо, що Валерія родом з Дніпропетровської області, проживала у Німеччині з матір'ю. Батько дитини лишився в Україні і зараз служить у Збройних Силах. Військовослужбовець збирає усі необхідні документи для поїздки в Німеччину.
- Чоловік звинуватив свою колишню дружину в тому, що вона недостатньо займалася дитиною. За його словами, Валерія ходила до школи сама та ніколи не мала при собі жодних засобів зв'язку.