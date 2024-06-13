Вбивство 9-річної Валерії у Німеччині: все, що відомо про моторошну смерть українки

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українку Валерію, яка зникла дорогою до школи. Пошуки дівчинки продовжувалися більш як тиждень.

Експертиза вже підтвердила, що знайдене у лісі тіло дійсно належить Валерії. Поліція вже має двох підозрюваних, які могли вчинити жахливий злочин. Все, що відомо про вбивство 9-річної українки у Дебельні – зібрав 24 Канал.

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Зникнення дівчинки

У понеділок, 3 червня, 9-річна Валерія вийшла з дому у Дебельні, аби піти на автобус до школи. Однак, як зазначають у поліції, ні до навчального закладу, ні до шкільного транспорту вона так і не дійшла.

Вчителі помітили, що дівчинки немає на уроках, проте не повідомили про її відсутність. Сама ж жінка помітила зникнення доньки близько 18:30, коли та не повернулася додому вчасно. Матір одразу звернулася до поліції.

Фото загиблої Валерії з Дніпропетровщини / приватний архів

Правоохоронці організували масштабні пошуки, до яких залучили сотні поліціянтів та десятки волонтерів. В операції брали участь також водолази, спеціальні собаки, гелікоптери та безпілотники. Поліція проаналізувала більш як 10 терабайтів фото- і відеоматеріалів. Пошуки вийшли навіть за межі Дебельна – географію операції розширили на інші міста федеральної землі Саксонія. Також поліція припускала, що дівчинка може бути за кордоном, тому залучила колег з Польщі та Чехії.

На жаль, після більш як тиждень пошуків маленьку українку знайшли мертвою.

Тіло дитини знайшли у лісі

У вівторок, 11 червня, після восьми днів пошуків, у лісовому масиві між районом Россвайн у Малічі та районом Дебельн у Гермсдорфі поліція виявила неідентифіковане тіло. Його знайшли далеко від лісових стежок, у чагарниках непрохідної місцевості.

Зазначалося, що спочатку у цьому районі практично не проводили пошуки. Слідчі звернули на місцевість увагу після того, як місцеві розповіли, що чули звідти крики про допомогу.

Вже наступного дня поліція скликала пресконференцію, під час якої повідомила трагічну звістку. Експертиза підтвердила, що знайдене у лісі тіло справді належить зниклій дівчинці.

Це сумна впевненість. Загибла дівчина – це зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо глибоке співчуття вашій родині. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство,

– заявив начальник поліції Карстен Кемпф.

Відомо, що дівчинку знайшли приблизно за 4 кілометри від будинку, де вона проживала.

Поліція вже має підозрюваних

На брифінгу німецькі поліцейські висловили версію про те, що до вчинення злочину може бути причетний хтось із кола безпосередніх знайомих сім'ї Валерії. Згодом видання Bild, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, розповіло, що вбити дівчинку могли знайомі її матері.

Перший підозрюваний – це уродженець Молдови, на ім'я Андрій. Він певний час мав стосунки з 33-річною матір'ю дівчинки. Поліція розповіла, що у день зникнення дівчинки він вимагав у її жінки зателефонувати йому.

Другий підозрюваний – 50-річний колишній моряк Геннадій. Він є біженцем з України. Чоловік нібито жив по сусідству та був сталкером матері Валерії: він хотів стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це чоловік погрожував "зруйнувати їй життя".

У ЗМІ також стверджують, що перед своєю загибеллю Валерія розповідала, що її нібито переслідував дорослий чоловік.

Меморіал загиблій Валерії

У поліції повідомили, що поліція організувала стеження за будинками родини. Правоохоронці переконані, що злочинець може шукати контакту з матір'ю або бабусею загиблої Валерії. У поліції не впевнені, скільки часу сім'я перебуватиме під цілодобовим наглядом, проте, ймовірно, це триватиме, доки не зловлять вбивцю.

У містечку Дебельн, де проживала Валерія, шоковані моторошною звісткою. Біля будинку родини місцеві облаштували меморіал, на який приносять квіти та іграшки.

Це жахлива трагедія. Дівчинку шукали тиждень і надія була, що знайдуть живою. Але з'ясувалося, що її вбили,

– розповів один з чоловіків біля меморіалу.

Меморіал біля будинку сім'ї загиблої дівчинки / фото "Суспільне"

У п’ятницю, 14 червня, відбудеться панахида за Валерією, а в неділю, 16 червня, — екуменічна служба.

Звернення батька дівчинки

Відомо, що маленька Валерія разом з родиною переїхала до Німеччини з Дніпропетровщини після початку повномасштабного вторгнення. Вона проживала разом з 33-річною матір'ю та 60-річною бабусею. Батько дівчинки лишився в Україні. Наразі він є чинним військовослужбовцем Збройних Сил.

Коли стало відомо про зникнення дитини, Роман отримав відпустку з служби та почав готувати необхідні документи для виїзду у Німеччину. Ще до звістки про знайдене тіло, він записав звернення, у якому закликав причетних до викрадення "знайти мужність повернути його улюблену дитину.

Згодом чоловік записав друге звернення, у якому звинуватив колишню дружину в тому, що тій бракувало часу на дитину. За його словами, Валерія ходила до школи сама і без жодних засобів зв'язку, хоча мала телефон і два смартгодинники. Також він вказав, у поліцію повідомили запізно.

Я два роки бачив своїх дітей лише через екран телефона. Колишня дружина обіцяла повернути Валерію, коли почнуться канікули, але цього не трапилося,

– сказав він.

Відомо, що подружжя має ще й молодшу доньку. Зараз вона із мамою, та батько хотів би забрати дитину – мовляв, це ненадійно.

Друге звернення батька Валерії: дивіться відео

У четвер, 13 червня, Роман уже виїхав до Німеччини, щоб забрати тіло доньки та поховати на батьківщині.