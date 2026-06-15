Не приховували облич: джерела ЗМІ повідомили нові подробиці вбивства Андрія Портнова в Іспанії

Минув рік від одного з найрезонансніших політичних убивств за кордоном – Андрія Портнова, скоєного в Іспанії у травні 2025 року. Попри тривале розслідування, іспанські та українські правоохоронці досі не встановили замовника злочину, однак у справі продовжують з'являтись нові деталі.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляють журналісти "Української правди".

Дивіться також Російський паспорт і слід брата: що нового відомо про підозрюваного у вбивстві Портнова

Ключовим епізодом розслідування вбивства Портнова стало затримання в Німеччині підозрюваного Олександра Азізова, а також встановлення можливої причетності його брата Вєлі Азізова. За даними джерел, слідство враховує й те, що обидва фігуранти мали російські паспорти, що розширило коло версій щодо можливих міжнародних зв'язків і мотивів злочину.

Слідство, як зазначають журналісти, встановило детальну хронологію пересування фігурантів після перевірки телефонних номерів та цифрових слідів. Зокрема, номер Вєлі Азізова фіксувався в Іспанії напередодні й у день убивства, а вже за кілька годин після нього він виїхав через Францію до Німеччини. Далі його номер відслідкували у Туреччині та Росії. У певні проміжки часу телефон лише ненадовго з'являвся в мережі, після чого знову вимикався – це суттєво ускладнювало відстеження його переміщень.

Співрозмовники "УП" в правоохоронних органах повідомили, що слідство встановило контакт Вєлі Азізова з жителькою Одеси, яка на момент появи інформації про підозру братам перебувала в Україні.

Під час допиту жінка на ім'я Юлія підтвердила, що знайома з братами Азізовими та заявила, що вони нібито були причетні до переправлення наркотичних речовин через кордон. За її словами, брати неодноразово зверталися до неї по допомогу у зв'язку з цією діяльністю.

Також вона розповіла, що наприкінці 2024 року брати попросили її придбати в Україні кілька камер GoPro та доставити їх до Німеччини. Згодом вони разом вирушили автомобілем до Іспанії, де поводилися поспішно, майже не зупинялися в дорозі та уникали тривалих зупинок.

Як розповіла жінка, на околицях Мадрида брати залишили камери в авто поблизу навчального закладу та відійшли. Коли вони повернулися, були помітно схвильовані й повідомили про збій у технічній частині їхніх дій. Вона зазначає, що не була поінформована про мету поїздки чи можливі об'єкти спостереження, водночас вважає, що саме Вєля Азізов був лідером під час цієї поїздки та приймав основні рішення.

Журналісти також з'ясували, що переміщення підозрюваних між Україною, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами фіксувалися ще раніше. Навесні 2024 року їхній номер уже з'являвся в Іспанії – це може вказувати на попередню підготовку або можливе стеження за майбутньою жертвою. Наразі слідство продовжує аналіз цифрових слідів, маршрутів і контактів, щоб відновити повну картину подій та встановити організаторів і замовників убивства.

Раніше "Українська правда" вже розповідала, що до свого виїзду з України Вєлі Азізов багато років проживав на її території та активно переміщувався між Україною, Росією та іншими країнами.

Нагадаємо, 51-річного колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії 21 травня 2025 року. Це сталось вранці, коли експолітик підвозив своїх дітей до школи у муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до автономної спільноти Мадрид.

9 червня стало відомо, що до розслідування убивства приєднався Офіс Генерального прокурора України. Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства вже відкрито, досудове розслідування триває.

25 лютого правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Портнова у Німеччині – ним виявився громадянин України.