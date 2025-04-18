Сварка через російську музику закінчилась вбивством: двом братам повідомили про підозри

У Києві двоє братів з Івано-Франківської області жорстоко вбили 29–річного чоловіка. Між ними виник конфлікт стосовно російської музики. Правоохоронці затримали підозрюваних.

Обом чоловікам оголосили підозри в умисному вбивстві, наразі вони перебувають під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

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Як між чоловіками виник конфлікт

Нові знайомі разом розпивали алкоголь. У прокуратурі повідомили, що причиною сварки між учасниками конфлікту стало те, що підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.

Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер,

– ідеться у повідомленні.

Про злочин до поліції повідомив один з зловмисників. Правоохоронці уточнили, що у розпалі сварки брати ножем та металевою каструлею нанесли потерпілому понад 20 ударів в область грудей, спини та обличчя, від яких він загинув на місці події.

Підозрюваним, двом братам 21 та 22 років, оголосили про підозру за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на околиці Івано-Франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів правоохоронці виявили тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. До вбивства місцевого мешканця, ймовірно, причетні підлітки.