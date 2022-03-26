Вбивство дітей і бомбардування міст – це не вчинки великої держави, – Байден про дії Росії

25 березня у Варшаві американський президент Джо Байден виступив з промовою щодо ситуації в Україні. В ній він підкреслив, що США до кінця залишатимуться з Україною.

Під час промови політик також зазначив, що Росія вже десятиліттями не покидає спроб придушити демократію у світі. Це саме відбувається і зараз, зокрема, мовиться й про ситуацію в Україні.

До теми Джо Байден виступає у Варшаві через ситуацію в Україні: наживо

Байден про "законну" війну Росії

Очільник США під час промови заговорив й про атаки на мирні міста України та вбивства українських дітей. За його словами, велика держава ніколи б не пішла на подібні вчинки. Адже це аж ніяк не законна війна.

Якщо ви вважаєте, що вбивство дітей і бомбардування міст – це законна війна, то це не вчинки великої держави,

– зауважив Байден.

136 українських дітей загинуло під час вторгнення Росії

Внаслідок російської агресії на території України станом на 26 березня загинули 136 українських дітей. Також відомо про 199 поранених.

За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше постраждалих дітей на Київщині – 64.

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