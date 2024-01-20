Облили бензином власну доньку: на Луганщині фанати "русского міра" вбили дитину

У тимчасово окупованій Луганщині дитина впала у кому через своїх батьків, а потім померла у лікарні. Родичі не прийшли її провідати.

Інцидент стався у тимчасово окупованому Довжанську. Відомо, що перед смертю дівчинки російські загарбники вивезли її до Ростова. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що саме сталося у Довжанську

Батьки помітили в 11-річної доньки вошей та вирішили вивести їх "дідівським методом". Глава багатодітного сімейства облив її голову бензином у приватному будинку. Зробив він це на кухні прямо біля вугільної печі та залишив дитину поруч із нею. Через кілька хвилин у дівчинки загорілася голова. Батьки потушили полум'я та викликали швидку допомогу.

Дитину у важкому стані спочатку відвезли до тимчасово окупованого Луганська. Через кілька днів росіяни відвезли її до Ростова. А ще через день стало відомо, що дівчинка померла у російській лікарні. Перед цим вона перебувала у комі.

Горе-батьки дізналися про смерть доньки від російських лікарів під час телефонної розмови. Вони так і не навістили дівчинку та пояснили це проблемами з документами. Її мама пізніше заявила, що збирається приїхати до Ростова, щоб забрати тіло.

На Харківщині безробітний теж облив бензином дітей

, батьки виявилися любителями "русского міра", які хочуть отримати громадянство країни-агресорки. Глава сімейства півтора року воював проти ЗСУ на боці Росії. Він заявив, що потім його "списали", бо він є багатодітним батьком.

Нагадаємо, що у селі Станичне безробітний чоловік, який має проблеми з алкоголем, намагався спалити підлітків. Він облив бензином групу дітей, що сиділи за столом у магазині.

Після цього зловмисник підпалив рідину. На щастя, підлітки перебували у верхньому одязі. Вони втекли на вулицю та не зазнали опіків. Правоохоронці швидко затримали нападника.