Убивство дугіної – це єдиний аргумент, з яким росія могла вийти на міжнародну арену, – Асєєв

Вбивство дочки ідеолога путінізму олександра дугіна дар'ї може бути спланованим. Офіційна версія загибелі навіть для росіян є не дуже переконливою.

Про це для 24 каналу розповів журналіст, письменник, колишній в'язень концтабору "Ізоляція" Станіслав Асєєв.

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"Я думаю, що все ж таки підготовлена акція", – сказав Асєєв.

дугін може бути наступним

За словами журналіста, дугін має вплив на безпосереднє оточення путіна і навіть на федеральну службу безпеки. Там багато містично налаштованих людей, які слухають таких як дугін. Проте після вбивства дочки путініст став відомий на всю росію.

Тобто це питання того, чи не є наступним сам дугін. Думаю, що про дочку дугіна в росії знали не більше, ніж в Україні. Тепер вона з батьком стала відомою на всю росію. Для самого кремля дугін безперечно є фігурою, яка більше заважає, ніж допомагає. Він, можливо, налаштований радикальніше й за самого гіркіна,

– зазначив Асєєв.

Він вважає, що росія не може піти зараз на радикальніші засоби щодо України ніж ті, яких вона вже вживає. У неї залишився один козир – ядерний удар. Для таких людей як дугін це було б подарунком.

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Станіслав Асєєв Журналіст, письменник, колишній в'язень концтабору "Ізоляція" Звісно, вбивство дугіної для росіян – це головна причина, з якою можна вийти на політичну арену. Це звинувачення України в тероризмі. Оскільки останні місяці вся наша дипломатія наполягає на тому, щоб визнати росію країною, яка фінансує тероризм. І це вбивство, звісно, росіяни пов'язують з Україною. Це недолуга, але політична відповідь з боку росії.

Вбивство дугіної

Джип, в якому їхала пропагандистка дугіна, вибухнув 20 серпня. Вона поверталася з фестивалю "Традиція" і загинула на місці. В автомобілі нібито мав їхати сам дугін.

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