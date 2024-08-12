Слідство отримало доступ до телефонних розмов підозрюваного у вбивстві Фаріон за 1,5 року

Слідчі, які розслідують вбивство Ірини Фаріон, отримали доступ до телефонних розмов підозрюваного з початку 2023 року. Зокрема, мовиться про період з 1 січня 2023 року по 26 липня 2024 року.

Про це слідчого суддю просив старший слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я слідчого управління поліції у Львівській області. Вже 8 серпня суддя погодив доступ до телефонних розмов підозрюваного, пише 24 Канал.

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Про що просило слідство

Старший слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління поліції у Львівській області 8 серпня звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних, які містять охоронювану законом таємницю. Зокрема, інформацію про усі з'єднання за період часу із 01.01.2023 по 26.07.2024 , здійснені абонентами мобільного зв'язку за двома номерами;

, здійснені абонентами мобільного зв'язку за двома номерами; зобов'язати ПрАТ надати копію інформації щодо вищевказаних з'єднань абонентів на цифровому носії та/або на аркуші (-ах) паперу (у вигляді довідки – за відсутності з'єднань);

Також у клопотанні старший слідчий просив надати можливість вилучення носія (та/або аркуша (-ів) паперу), що містить копію такої інформації з наступними відомостями:

адреса розташування базової станції;

тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація),

дата, час та тривалість з'єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки термінала, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б);

з'єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди – відомості про абонента;

інформація щодо руху коштів.

Слідчий суддя встановив, що інформація, про яку просить старший слідчий відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити,

– постановив суддя.

Варто зауважити, що видання УНН писало, що слідчий отримав доступ до телефонних розмов підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Перед цим суд також надав доступ слідству до усіх телефонних розмов Фаріон за 1,5 року.