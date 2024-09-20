Вчора суд вирішував, чи продовжувати арешт 18-річному В'ячеславу Зінченко. Відомо, що сам підозрюваний просив про те, аби залишитися у СІЗО.

Дивіться також Справа Фаріон: адвокати вимагають довічне ув'язнення для підозрюваного у вбивстві мовознавиці

"Викликала духів"

У мережу потрапило відео, на якому матір Зінченка у суді робить дивні рухи. Священник-блогер Юстин Бойко пояснив, що це танець шамана, який викликає духів померлих. Ймовірно, у такий спосіб пані Олена просила потойбічні сили, аби її сина виправдали.

Олена Зінченко у суді: дивіться відео

Нагадаємо, що адвокат ймовірного вбивці Фаріон розповів, чи з'явилися нові деталі у справі. За словами Ігоря Сулими, доказів, які підтверджують вину В'ячеслава Зінченка, не додалося. Прямі чи непрямі докази відсутні. Встановлено, що хлопець винаймав три квартири у Львові через букінг, але адвокат заперечує будь-які підозри в конспіративній діяльності.