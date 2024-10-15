Вбивство Ірини Фаріон: слідство перевіряє майже 300 номерів телефонів
До вбивства екснардепки Ірини Фаріон можуть бути причетні багато неідентифікованих осіб, які використовують абонентські номери. На даний момент слідчі перевіряють близько 300 телефонних номерів.
Про це говориться у матеріалах суду, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
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Правоохоронці перевіряють майже 300 номерів телефонів у ході розслідування вбивства Фаріон
В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 про те, що в ході проведення комплексу заходів по даному кримінальному провадженні УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами,
– йдеться у матеріалах справи.
Слідство отримало дозвіл на доступ до розмов 291 невідомого абонента, як зазначено в матеріалах справи. Суд задовольнив запит. Наразі аналізуються вхідні та вихідні дзвінки, SMS, GPRS, переадресація; дата і тривалість дзвінків; ідентифікаційні дані обладнання (абонентський номер, серійний номер, IMSI-код SIM-картки, IMEI), а також інформація про рух коштів за всіма номерами.
У разі наявності контракту, буде перевірено й дані про абонента.
Правоохоронці припускають, що власники цих номерів можуть бути причетними до злочину.