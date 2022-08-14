Криміналісти оприлюднили звіт про загибель українки Гатчінс на зйомках з Болдвіном

Криміналісти ФБР опублікували звіт щодо трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа", на якому актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. У матеріалах дослідили револьвер, який призвів до смерті українки.

Згідно з оприлюдненим звітом, револьвер, з якого відбувся фатальний постріл, не міг вистрілити самостійно. Тобто це суперечить версії актора Алека Болдвіна, який заявляв, що він не натискав на курок.

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Про що йдеться у звіті ФБР

За даними криміналістів, револьвер F.lli Pietta, яким актор Алек Болдвін випадково вбив Галину Гатчінс, не міг вистрілити самостійно. Тобто постріл відбувся через натискання на курок.

Крім того, криміналісти відзначили, що при не зведеному курку без натискання на спусковий гачок, заряджений патроном револьвер міг розірвати капсуль.

Однак за даними судово-медичної експертизи, смерть Галини Гатчінс є результатом нещасного випадку – слідчі не знайшли переконливих доказів того, що хтось навмисно зарядив револьвер, який був реквізитом на знімальному майданчику, бойовими патронами.

Представники Алека Болдуїна та Ханни Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику "Іржі", поки що не коментували звіт ФБР.

Вбивство Галини Гатчінс: головне

Трагедія трапилася 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Відомий актор та комік Алек Болдвін випадково вистрілив з реквізитного пістолета в операторку з України Галину Гатчінс та режисера Джоела Соуза.

Від отриманих травм українка померла у лікарні, її колега режисер вижив. Саме він тримав Галину за руку, коли вона зазнала смертельного поранення.

Правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.

Сам актор згодом заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета.

Трагедія призвела до низки судових позовів та скандалів. У Голлівуді думають над забороною про використання зброї на знімальному майданчику, а родичі загиблої операторки заявили про наміри подати в суд на Алека Болдуїна.

Крім того, продюсерів фільму "Іржа" оштрафували на 136 793 доларів США й гостро розкритикували.

Після трагедії зйомки фільму призупинили, однак роботи відновилися. Остання робота Галини Гатчінс побачить світ, щоправда, дата прем'єри поки що невідома.

Більше про трагедію у сюжеті 24 каналу: дивіться відео