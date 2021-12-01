Вбивство Гатчінс: Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета

Актор Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок реквізитного пістолета. Він не розуміє, як зброя могла вистрілити в операторку Галину Гатчінс.

Кулі не мало бути на майданчику, – актор

Болдвін наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину. Про це актор сказав у інтерв'ю.

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Я б ніколи на когось не наставляв пістолет і не натискав на курок. Хтось поклав справжню кулю в пістолет. Кулю, якої навіть не мало бути на майданчику,

– запевнив Болдвін.

Раніше слідчі з'ясували, хто зарядив пістолет

Прокурорка округу Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс заявила, що правоохоронці вже встановили, хто саме зарядив зброю, з якої стріляв актор. Однак ім'я цієї людини не назвали, посилаючись на таємницю слідства.

Водночас правоохоронці не дали відповіді на те, як бойовий патрон опинився на знімальному майданчику. "Це буде одним із найважливіших факторів, які вплинуть на рішення про звинувачення", – казала прокурорка.

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