Вбивство Гатчінс: Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета
Джерело:ABC News
Актор Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок реквізитного пістолета. Він не розуміє, як зброя могла вистрілити в операторку Галину Гатчінс.
Кулі не мало бути на майданчику, – актор
Болдвін наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину. Про це актор сказав у інтерв'ю.
Читайте також Світлооператор "Іржі" подав до суду на Болдвіна через випадкове вбивство Гатчінс
Я б ніколи на когось не наставляв пістолет і не натискав на курок. Хтось поклав справжню кулю в пістолет. Кулю, якої навіть не мало бути на майданчику,
– запевнив Болдвін.
Раніше слідчі з'ясували, хто зарядив пістолет
Прокурорка округу Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс заявила, що правоохоронці вже встановили, хто саме зарядив зброю, з якої стріляв актор. Однак ім'я цієї людини не назвали, посилаючись на таємницю слідства.
Водночас правоохоронці не дали відповіді на те, як бойовий патрон опинився на знімальному майданчику. "Це буде одним із найважливіших факторів, які вплинуть на рішення про звинувачення", – казала прокурорка.
Що відомо про випадкове вбивство Галини Гатчінс
- Трагедія трапилася 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Відомий актор та комік Алек Болдвін випадково вистрілив з реквізитного пістолета в операторку з України Галину Гатчінс та режисера Джоела Соуза.
- Від отриманих травм українка померла у лікарні, її колега режисер вижив. Саме він тримав Галину за руку, коли вона зазнала смертельного поранення.
- Правоохоронці з'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.
- Зброю дала "недосвідчена" зброярка, на яку раніше вже скаржилися.