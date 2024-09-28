Лідер "Хезболли" Хасан Насралла загинув в результаті авіаудару: що відомо на цей час

ЦАХАЛ офіційно заявив про загибель лідера та одного із засновників "Хезболли" Хасана Насралли. Його було вбито під час ізраїльського авіаудару підземним штабом угруповання. Пізніше угруповання підтвердило смерть свого лідера.

Насралла загинув 27 вересня унаслідок авіаудару Ізраїлю по Бейруту. Головне про ліквідацію лідера "Хезболли" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про загибель Хасана Насралли

ЦАХАЛ оголосив, що ізраїльські винищувачі провели цілеспрямований удар по центральному штабу "Хезболли", розташованому під землею під житловим будинком у районі Дахія у Бейруті. Удар було здійснено на підставі отриманої інформації про те, що у штабі зібралися всі керівники "Хезболли", як зазначено в офіційній заяві.

Важливо. Хасан Насралла як центральна особа, яка приймає рішення, і стратегічний лідер "Хезболли", був головною метою удару.

При цьому начальник Генштабу ЦАХАЛ Херці Ха-Леві в суботу вранці заявив, що вбивство Насралли "не останній захід в арсеналі Ізраїлю".

Послання Ізраїлю просте: ми дістанемося будь-кого, хто загрожує громадянам Ізраїлю. На півночі, на півдні та у віддалених місцях,

– сказав Ха-Леві.

"Хезболла" офіційно підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралли

Керівництво "Хезболли" підтвердило смерть свого лідера протягом кількох годин. Про це повідомив телеканал "Аль-Манар", пов'язаний із організацією. Насраллу назвали "мучеником", а у заяві угрупування вказали, що воно продовжить боротьбу проти Ізраїлю.

У ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, близькі до "Хезболла", що Насралла після початку ізраїльських ударів перестав виходити на зв'язок. При цьому, за даними джерела, лідер руху перебуває у безпеці. Телеграм-канали, пов'язані з "Хезболлою", також заперечували загибель Насралли.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї першим висловився про ситуацію. Він засудив дії Ізраїлю, але не торкнувся основного питання – долі Насралли.

"Розправа над беззахисним народом у Лівані ще раз продемонструвала всім лютість шаленого сіоністського собаки і довела недалекоглядність і дурість політики лідерів узурпаторського режиму", – цитує AFP слова Хаменеї.

Натомість Reuters з посиланням на джерело, близьке до "Хезболли", повідомило, що Насралла може бути живим. Те саме казало й іранське інформагентство Tasnim.

Неназваний ізраїльський чиновник також заявив, що Насралла був присутній у командному центрі та що "ніхто там не зміг би вижити".

Ізраїль скинув понад 80 бомб на бункер Насралли

27 вересня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по головному штабу "Хезболли" у Бейруті, використавши понад 80 бомб для ліквідації Хасана Насралли.

Важливо! Удар ЦАХАЛ 27 вересня по центральній штаб-квартирі "Хезболли" був четвертою атакою на столицю Лівану за майже рік після початку конфлікту.

Операція під назвою "Новий порядок" призвела до загибелі Насралли; це була четверта атака на столицю Лівану за майже рік після початку конфлікту.

За словами ізраїльського чиновника, знайомого з ударом, Єрусалим використовував під час удару руйнівники бункерів – боєприпаси, призначені для проникнення в підземні цілі. Наразі незрозуміло, чи був удар успішним.

"Хезболла" при Насраллі стала однією із найжорстокіших збройних угруповань

Хасан Насралла очолив ліванський шиїтський рух "Хезболла" у 1992 році, після того, як загинув його попередник на посаді голови генерального секретаря Аббас Мусаві, вбитий ракетним ударом ізраїльських ВПС.

Незабаром після приходу Насралли до керівництва "Хезболли" рух скоїв два теракти в Аргентині, спрямовані проти посольства Ізраїлю та Єврейського культурного центру. Також за Насраллі «Хезболла» перейшла до регулярних обстрілів півночі Ізраїлю.

Довідка. Після нападу ХАМАС на ізраїльські населені пункти в жовтні 2023 року і військової операції ЦАХАЛ у секторі Газа, що відбулася після цього, Насралла оголосив війну Ізраїлю і розпорядився вести обстріл доти, доки Ізраїль не виведе свої війська з сектора Газа.

Внаслідок удару Ізраїля могла загинути низка генералів

Представники Ісламського режиму в Ірані заявили, що кілька командувачів IRCG, включаючи бригадного генерала Аббаса Нілфорушана, заступника командувача з операцій КВІР, були вбиті під час вчорашнього авіаудару Ізраїлю.

Так, бригадний генерал Аббас Нілфорушан також загинув під час авіаудару по Насраллі. Він був заступником командувача з операцій IRCG і виконуючим обов’язки командувача операціями сил Кудс у Сирії та Лівані.

Аббас Нілфорушан також загинув під час авіаудару по Насраллі / Visegrád 24

Хто стане наступником Насралли

Наступником вбитого ватажка "Хезболли" Хасана Насралли може стати Хашем Сафіддін. Він є другим командиром угрупування.

Важливо! У 2017 році Державний департамент США оголосив Сафіддіна терористом, а в червні він пригрозив масштабною ескалацією проти Ізраїлю після вбивства ще одного командира "Хезболли".

Сафіддін вижив під час п'ятничних ізраїльських атак на Бейрут, в результаті яких загинув Насралла.

Чому усунення Хасана Насралли має значення для всього світу

Експерт з безпеки професор Дан Шуфтан з університету Хайфи прокоментував вбивство ватажка "Хезболли".

Вбивство Насралли – це не просто ізраїльсько-арабська подія, це віха для всього світу. Це в сто разів важливіше за вбивство лідера ХАМАС. Хасан Насралла був як військовим лідером армії, яка має більше балістичних ракет, ніж більшість країн світу, а й релігійним лідером. Він був героєм та натхненником для мільйонів людей, які вірили у новий світовий порядок на чолі з ісламістами,

– сказав він.

За його словами, загибель Насралли позбавляє ісламістів фігури, що об'єднує, а Іран – найважливішого інструменту його регіональної політики.