Тіло лідера "Хезболли" Хасана Насралли витягли з місця авіаудару у Бейруті, – Reuters

Хасан Насралла 27 вересня загинув у Бейруті внаслідок ізраїльського авіаудару. Тіло лідера ліванського угруповання "Хезболла" вже витягнули з-під завалів.

Про це стало відомо журналістам Reuters. Разом із Хасаном Насраллою також загинула майже повністю вся верхівка "Хезболли".

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Що відомо про вилучення тіла Насралли з-під завалів

Журналістам Reuters, джерела у сфері медицини та служби безпеки Лівану, повідомили, що 29 вересня тіло Насралли було вилучено неушкодженим із місця п'ятничного удару у Бейруті.

Наразі у "Хезболлі" поки не повідомляли, коли відбудуться похорони ватажка угруповання.

У виданні зазначили, що Насралла не тільки перетворив "Хезболлу" на потужну внутрішню силу в Лівані за 32 роки перебування на посаді лідера, але допоміг перетворити її на стрижень мережі союзників Ірану в арабському світі.

Прихильники групи та інші ліванці, які вітали її роль у боротьбі з Ізраїлем, оплакували Хасана Насраллу в неділю. Ліванська християнка Софія Бланш Руяр цього дня несла чорний прапор на роботу в Бейруті.

Ми втратили лідера, який дав нам всю силу і віру в те, що ми, цю маленьку країну, яку любимо, можемо перетворити її на рай,

– сказала вона.

Смерть Насралли завершила важкі два тижні для "Хезболли", починаючи з підриву тисяч пейджерів, які використовували її члени. Широко припускали, що Ізраїль міг здійснити цю акцію, але в Єрусалимі не підтвердили своєї участі у цьому.

Окрім цього, ізраїльські авіаудари по опорних пунктах "Хезболли" на півдні Лівану, долині Бекаа поблизу сирійського кордону та в південних передмістях Бейрута, призвели до вбивства низки інших найвищих командирів групи.

До слова, 29 вересня ЦАХАЛ також заявив про ліквідацію ще одного відомого лідера "Хезболли" Набіля Каука. В угрупованні також підтвердили його смерть.