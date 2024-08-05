Зінченко заперечує свою причетність до неонацистського руху NS/WP, – адвокат підозрюваного

У Львові відбувається засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний заперечує свій зв'язок з неонацистським рухом NS/WP.

У Львівському апеляційному суді триває засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного заявив, що Зінченко, який присутній онлайн, заперечує свою причетність до неонацистського руху "NS/WP".

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Заперечує зв'язки з Росією

За словами адвоката, підозрюваний також не має стосунку до жодної організації в Росії.

Суд розглянув скаргу про зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Цікавим є те, що на засіданні також був Федір Зінченко, батько хлопця.

Він розповів, що досі не спілкувався із сином з моменту його затримання. Також він просить не робити із сина винного, адже наразі він лише підозрюваний.

За його словами, до сина його не пускають, адже "немає побачень по цій статті".

Хлопця підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, яке сталось 19 липня. Його затримали 26 липня. Відомо, що він родом із Дніпра.