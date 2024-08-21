Підозрюваного у вбивстві Фаріон перевезли до іншого СІЗО: яка причина
Джерело:Реєстр суду
Підозрюваного у вбивстві мовознавця та ексдепутатки Ірини Фаріон, 18-річного В'ячеслава Зінченка, перевели до іншого слідчого ізолятора. Це зроблено з метою безпеки.
Про це говориться у судовому реєстрі. За даними видання УНН мова йдеться саме про справу Ірини Фаріон.
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Про переведення Зінченка клопотали слідчі
31 липня Галицький районний суд Львова ухвалив рішення за клопотанням слідчого про надання особистої охорони підозрюваному, який був переміщений із ДУ "Львівська установа виконання покарань (№19)" до ІТТ №4 ГУНП у Львівській області.
Наразі підозрюваний перебуває саме там.
Таким чином, Зінченку було надано особисту охорону. Слідство та суд встановили, що наразі не існує прямих загроз його життю та здоров'ю.
Що відомо про розслідування вбисвства Фаріон
- У Львові 5 серпня суд розглянув скаргу про зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. На засіданні з'явився батько хлопця Федір Зінченко та дав коментар ЗМІ, зокрема, про ставлення сина до Фаріон.
- У підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон правоохоронці провели обшуки. У нього вилучили чималу кількість речей.
- 2 серпня, правоохоронці виявили будинок під Львовом, де міг переховуватися ймовірний вбивця Фаріон. Відомо, що будинок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски" в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова.