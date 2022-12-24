Париж сколихнули протести після розстрілу курдів: вулиці у вогні й димі

У Парижі 23 грудня чоловік відкрив вогонь біля курдського центру й вбив трьох людей. Столицю Франції сколихнули протести.

ЗМІ повідомили, що усі загиблі були курдами. Окрім того, є постраждалі.

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Правоохоронці вже затримали 69-річного чоловіка. У місцевій прокуратурі розповіли, що його нещодавно звільнили з-під варти. Він очікував суду.

У Парижі розпочалися протести

Еммануель Макрон висловив співчуття рідним загиблим. Він заявив, що французькі курди стали об'єктом жахливої атаки.

Тим часом у французькій столиці розпочалися протести. Люди зводять барикади у центрі міста й підпалили сміттєві баки. Вулиці затягнуло димом.

ЗМІ повідомляють, що правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ. Постраждали понад 10 поліцейських. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Люди вийшли на вулиці після вбивства курдів: дивіться відео

Протести у Парижі: дивіться відео