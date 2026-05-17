Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину та проводять слідчі дії. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.

Що відомо про вбивство лося?

На Чернігівщині правоохоронці та екологічні інспектори зафіксували факт браконьєрства, під час якого було незаконно вбито самця лося європейського. Тварина занесена до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною держави.

Про інцидент стало відомо 16 травня 2026 року під час заходів із виявлення порушень природоохоронного законодавства на території Чернігівського району. Інформацію про можливе браконьєрське полювання інспекторам передала єгерська служба одного з мисливських господарств Городнянської громади.

Після отримання повідомлення державні інспектори оперативно виїхали на місце події, де підтвердили факт незаконного добування рідкісної тварини. На місце також було викликано слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронці наразі встановлюють усіх осіб, причетних до незаконного полювання, та проводять слідчі дії. Матеріали вже передані для подальшого розслідування.

У Державній екологічній інспекції наголошують, що полювання на види, занесені до Червоної книги України, суворо заборонене та передбачає кримінальну відповідальність. Жодного офіційного дозволу на сезон полювання у 2026 році в області не ухвалювалося.

Екоінспекція закликає громадян повідомляти про випадки браконьєрства та сприяти збереженню диких тварин в Україні. У відомстві наголошують, що подібні злочини завдають значної шкоди природному середовищу та біорізноманіттю регіону.

Яке покарання очікує на браконьєрів?

Браконьєрство в Україні, зокрема незаконне полювання на тварин із Червоної книги, тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. У випадку знищення рідкісних видів, таких як лось європейський, йдеться вже про кримінальне провадження.

Відповідно до статті 248 Кримінального кодексу України, за незаконне полювання на тварин, занесених до Червоної книги, передбачено штрафи, обмеження або позбавлення волі до п’яти років. Якщо злочин вчинено повторно, групою осіб або із застосуванням заборонених засобів, покарання може бути суворішим.

Окрім кримінальної відповідальності, браконьєри зобов’язані відшкодувати завдані збитки державі. Сума компенсації за незаконне добування рідкісних тварин може сягати сотень тисяч гривень залежно від виду.

Також суд може конфіскувати знаряддя полювання та транспорт, який використовувався під час правопорушення. У деяких випадках заборона на полювання може бути встановлена на тривалий період або довічно.