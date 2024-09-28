Ліквідація Насралли: хто може стати наступним лідером "Хезболли"

Наступником убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли, ймовірно, стане Хашем Сафідін. Наразі він обіймає посаду другого командира в угрупуванні.

Про це повідомляє The Guardian. Майбутній ватажок "Хезболли" є родичем Насралли.

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Хто зможе замінити вбитого ватажка Насралла

Сафіддін може стати наступником Хасана Насралли на посаді його лідера. Джерела повідомляють, що Сафіддін пережив ізраїльські атаки на Бейрут, які призвели до загибелі Насралли в п'ятницю.

Зазначимо, що він контролює політичні справи "Хезболли" як голова виконавчої ради. Крім того, Сафіддін входить до Ради джихаду, яка керує військовими операціями угруповання.

Цікаво. Сафіддін є двоюрідним братом Насралли та, як і він, священнослужителем.

Зауважимо також, що у 2017 році Державний департамент США оголосив Сафіддіна терористом, а в червні він пригрозив масштабною ескалацією проти Ізраїлю після вбивства ще одного командира "Хезболли".