Вбивство окупантами американського журналіста на Київщині: розпочато розслідування
13 березня 2022 , 20:36Читать новость на русском
Джерело:Київська міська прокуратура
В Ірпені, що на Київщині, росіяни убили американського військового журналіста Брента Рено. За фактом вбивства Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.
Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. У прокуратурі кажуть, що 13 березня російські військові відкрили вогонь по машині з людьми.
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Рено отримав поранення в голову
Внаслідок обстрілів загинув 51-річний Брент Рено. Кореспондент, який раніше співпрацював з The New York Times, отримав вогнепальне поранення в голову.
Також під час обстрілу було поранено ще одного американського журналіста. Його доправили до лікарні.Зверніть увагу! В органах прокуратури кажуть, що роблять все можливе, аби задокументувати воєнні злочини Росії та притягнути винних до відповідальності.
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