Справу співробітника УДО, який вбив підлітка на фунікулері, передали до суду

Обвинувальний акт щодо співробітника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві, передано до суду.

Про це станом на 29 травня повідомили у ДБР. Зазначають, що досудове розслідування завершили, а сторона мала час на ознайомлення з матеріалами справи.

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"Обвинувальний акт відносно співробітника Управління державної охорони передано до суду. Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві 5 травня 2024 року, після чого сторона захисту мала час на ознайомлення з матеріалами справи", – ідеться в повідомленні.

Обставини убивства: що встановило слідство

У ДБР зазначили, що 7 квітня співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, зокрема і до неповнолітніх.

Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, унаслідок чого отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Підозрюваному загрожує довічне

Затриманиого відсторонили від виконання своїх обов'язків. Зазначають, що його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

"У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на частину 2 статті 115 Кримінального Кодексу України, яка передбачає довічне ув'язнення", – додали у ДБР.

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