Після резонансної стрілянини на Черкащині в поліції області змінили начальника

В управлінні поліції в Черкаській області змінили керівника. Очільник Національної поліції Іван Вигівський розповів, що на цю посаду прийшла людина, яка вміє організовувати роботу у складних умовах.

Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

Хто став новим начальником поліції Черкащини?

Поліцейські управління Черкаської області познайомилася з новим очільником, якого особисто представив Вигівський. Тепер там керуватиме полковник поліції Ярослав Меженний.

Раніше поліціянт працював на керівних посадах в підрозділах Донецької області. Відтак він має значний досвід організації службової діяльності навіть в умовах підвищеної складності. Від вищого керівництва Меженний має завдання, які черкаська поліція має виконати за його керівництва.



Вигівський представив поліцейським Черкащини нового керівника / Фото поліції області

Перш за все, важливо забезпечити взаємодію з усіма правоохоронними структурами, місцевою владою, громадськими організаціями та спільнотами. Ми повинні спільно працювати на безпеку всього регіону,

– зазначив Іван Вигівський.

Новому керівнику побажали успіхів у роботі, ефективної взаємодії з громадськістю й органами влади, а також сумлінної служби задля безпеки громадян.

Варто зазначити! Колишній начальник Олег Гудима тимчасово не може виконувати свої обов'язки через вимогу об'єктивності розслідування стрілянини на Черкащині. Тоді під час затримання злочинця загинули четверо працівників поліції.

Що передувало?