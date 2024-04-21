Назавжди 20: поліцейські Вінниччини присвятили відео загиблому Максиму Зарецькому

В ніч на 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських. На жаль, 20-річний правоохоронець Максим Зарецький загинув.

Нагадаємо, 20 квітня, близько 2 години ночі, у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В автівці було двоє чоловіків, які під час перевірки відкрили вогонь по поліцейських.

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Правоохоронці Вінниччини присвятили відео загиблому Максиму Зарецькому

Вбитому правоохоронцю Максиму Зарецькому було лише 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив на Гайсинщині.

Ввечері 20 квітня поліцейські Вінницької області опублікували відео, яке присвятили загиблому колезі Максиму Зарецькому.

Правоохоронці Вінничини присвятили відео загиблому Максиму Зарецькому: дивіться відео

"Під час нічного нападу на поліцейських на Вінниччині загинув 20-річний правоохоронець Максим Зарецький – його розстріляли. Вічна пам'ять", – так підписали відео правоохоронці Вінницької області.

У ЗСУ зробили заяву щодо вбивства поліцейського на Вінниччині

У Вінницькій області 20 квітня двоє чоловіків влаштували стрілянину та вбили 20-річного правоохоронця Максима Зарецького.

Згодом стало відомо, що нападники – військові однієї з частин Сухопутних військ ЗСУ. Про це йдеться в офіційній заяві.

У ЗСУ також висловили щирі співчуття сім'ї загиблого поліцейського Максима Зарецького та наголосили, що командування максимально сприятиме розслідуванню.

також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Зарецького. Вічна та світла пам'ять.