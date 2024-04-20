Вбивство поліцейського на Вінниччині: на відео – військові однієї з частин Сухопутних військ

У Вінницькій області 20 квітня двоє чоловіків влаштували стрілянину й вбили 20-річного поліцейського Максима Зарецького. Як стало відомо, нападники – військові однієї із частин Сухопутних військ ЗСУ.

Про це мовиться в офіційній заяві. У ЗСУ також висловили щирі співчуття сім'ї загиблого поліцейського Максима Зарецького й наголосили, що командування максимально сприятиме розслідуванню.

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Ймовірні вбивці – військові однієї із частин Сухопутних військ

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ зробили важливу заяву та підтвердили, що до нападу на поліцейських у Вінницькій області причетні військові однієї з частин. Так, на відео з бодікамер поліцейського дійсно військові.

На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського,

– заявили у ЗСУ.

У Сухопутних військах також висловили глибокі співчуття родині Максима Зарецького. Вони наголосили, що винні у нападі та вбивстві поліцейського мають понести найсуворіше покарання.

"Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання", – висловили співчуття у Сухопутних військах.