Вбивство поліцейського на Вінниччині: зловмисники не військові 28 бригади
Джерело:28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу
У мережі поширюють інформацію, що чоловіки, які вбили поліцейського у Вінницькій області, нібито військові 28 бригади. У 28 ОМБр спростували цю інформацію.
У мережі поширюють інформацію про те, що чоловіки, які напали на поліцейських вночі 20 квітня, нібито служать у 28 окремій механізованій бригаді. 28 ОМБР офіційно повідомили, що це фейк.
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Заява ЗСУ щодо розстрілу поліцейських на Вінничині
У пресслужбі 28 ОМБР заявили, що зловмисники не є військовослужбовцями їхньої бригади, а також закликали не поширювати неправдиву інформацію
Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся в селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують – не є військовослужбовцями 28 ОМБР. Не поширюйте неправдиву інформацію,
– мовиться в повідомленні.
Згодом в Силах оборони Півдня наголосили, що командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.
Захисники додали, що підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають стосунку до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втрата і винні обов'язково мають понести покарання… Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи,
– повідомили в Силах оборони.
Що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині
- Близько 2 годин ночі в Гайсинському районі Вінницької області правоохоронці зупинили авто з двома чоловіками для перевірки документів. Під час спілкування з правоохоронцями вони розстріляли працівника поліції та поранили його напарника.
- У нацполіції повідомили, що загиблий поліцейський – 20-річний Максим Зарецький.
- На відео з бодікамер видно, що правоохоронці спілкувалися ввічливо – тривала звичайна перевірка. Поліцейські попросили чоловіків відчинити ящики, які були в багажнику. Нападники удавали, що шукають ніж, щоб відкрити ящик, а потім раптово скоїли напад із застосуванням зброї.
- Відомо, що за фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Вбивцям загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.