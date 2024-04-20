Вбивство поліцейського на Вінниччині: зловмисники не військові 28 бригади

У мережі поширюють інформацію, що чоловіки, які вбили поліцейського у Вінницькій області, нібито військові 28 бригади. У 28 ОМБр спростували цю інформацію.

У мережі поширюють інформацію про те, що чоловіки, які напали на поліцейських вночі 20 квітня, нібито служать у 28 окремій механізованій бригаді. 28 ОМБР офіційно повідомили, що це фейк.

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Заява ЗСУ щодо розстрілу поліцейських на Вінничині

У пресслужбі 28 ОМБР заявили, що зловмисники не є військовослужбовцями їхньої бригади, а також закликали не поширювати неправдиву інформацію

Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся в селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують – не є військовослужбовцями 28 ОМБР. Не поширюйте неправдиву інформацію,

– мовиться в повідомленні.



Офіційна заява 28 ОМБР

Згодом в Силах оборони Півдня наголосили, що командування військ оперативного командування "Південь" максимально сприяє правоохоронним органам у пошуку та затриманні осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

Захисники додали, що підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають стосунку до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Щиро співчуваємо родині загиблого поліцейського. Це важка втрата і винні обов'язково мають понести покарання… Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість. Просимо усіх, хто володіє інформацією про підозрюваних, повідомити правоохоронні органи,

– повідомили в Силах оборони.

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