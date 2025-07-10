Полковник Воронич, якого вбили у Києві, готував вбивство Мозгового у 2015 році, – The Times

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич, якого застрелили 10 липня у Києві, був ключовим учасником кількохспецоперацій. Він зокрема спланував вбивство ватажка сепаратистського угруповання "Призрак" Олексія Мозгового у 2015 році.

Він також брав участь в атаках морських дронів проти Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times, що отримало інформацію від джерел в українських силових структурах.

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Що відомо про вбитого полковника СБУ Воронича?

За даними журналістів, Воронич був заступником полковника Романа Червінського у спецпідрозділі СБУ. Його смерть стала першим успішним замахом Росії на високопоставленого українського офіцера з моменту повномасштабного вторгнення.

У спецслужбі зазначили, що підозрювані у вбивстві намагалися переховуватися в одному з сіл Київщини. Їх виявили протягом 72 годин. Під час затримання кілери відкрили вогонь і були знищені.

50-річний Іван Воронич родом із Карпат, служив в СБУ з 1998 року. Після початку російської агресії у 2014 році він перейшов до контррозвідки у столиці. Колеги описують його як "спокійну, дуже тиху людину, яка підтримувала себе у відмінній фізичній формі". Воронич добровільно виконував найризикованіші завдання, зокрема в тилу ворога на території Курської області Росії у складі спецпідрозділу Альфа.

Раніше американська радикальна організація The Base нібито взяла на себе відповідальність за вбивство офіцера, але в ЦПД заявили, що ці дані не відповідають дійсності.

Нагадаємо, злочин стався вранці 10 липня у Голосіївському районі столиці. Невідомий підійшов до полковника й випустив у нього п’ять куль із пістолета з глушником. Воронич помер на місці.