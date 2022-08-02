За оцінкою ISW, саме російські сили відповідальні за вбивство військовополонених в Оленівці

В Оленівці 29 липня окупанти підірвали колонію, в якій утримували полонених українських захисників. В американському Інституті вивчення війни вважають, що теракт здійснили саме росіяни.

За словами президента Володимира Зеленського, в Оленівці загинули понад 50 бійців. Ще 130 військовослужбовців зазнали поранень.

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За вбивство полонених відповідають окупанти

В ISW переконані, що саме російські війська відповідальні за вбивство 53 українських військовополонених. Бійці загинули 29 липня під час вибуху в колонії у тимчасово окупованій Оленівці.

Двоє американських чиновників на умовах анонімності підтвердили журналістам Politico, що на території колонії не виявили жодних слідів мобільних артилерійських ракетних систем HIMARS – найточніших артилерійських систем України, які надали США.

Своєю чергою, у кремлі після теракту переконували, що ЗСУ буцімто використовували HIMARS та високоточні ракети, щоб "знищити українських військовополонених і стримати дезертирів".

Супутникові та інші зображення з місця події показують, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувавши її стіни та не залишивши поблизу вирв від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в'язниці було результатом або високоточного удару, або закладеного всередині запального чи вибухового пристрою,

– зауважили в ISW.

За словами одного з американських чиновників, "докази показали, що атаку здійснив не Київ".

"Якби Україна використала для удару щось інше ніж HIMARS, атака майже напевно залишила б супутні пошкодження навколо об'єкта, зокрема вирви та інші пошкоджені будівлі", – додали експерти.

Враховуючи оцінку США про те, що HIMARS в атаці не використовували, в Інституті вивчення війни вважають, що теракт здійснила саме росія, вчергове порушивши Женевські конвенції.

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