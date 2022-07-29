Виконували вагнерівці: розвідка назвала справжні причини вбивства полонених в Оленівці

Масове вбивство полонених у колонії Оленівки – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації були залучені військовики з російського ПВК "Вагнера".

Про це повідомили в Головному управлінні Розвідки Міноборони. Там повідомили, що одною з причин теракту було бажання приховати розкрадання коштів. Проте був також інший мотив вбивства українських полонених 29 липня.

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Які були дві основні мети злочину в Оленівці

Українські розвідники встановили, що 1 серпня колонію мала відвідати комісія з москви. Її члени планували перевірити витрати виділених коштів та умов утримання полонених.

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва,

– повідомили в ГУР.

Іншою метою цинічного злочину було те, що росія прагне збільшити соціальну напругу в Україні. "Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв "Азовсталі", на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні", – додали в розвідці.

Масове вбивство скоїли вагнерівці без погодження

Також за даними перевірених джерел розвідки, операцією займалася приватна військова кампанія "Вагнера". Найманці діяли за особистою вказівкою номінального власника ПВК – Євгена Пригожина.

Проте вдалося встановити, що цей беззаперечний акт тероризму був скоєний без погодження з російським міноборони. Наразі ще невідомо, чи повідомляли про підготовку "верхівці" кремля.

Головне про удар росіян по колонії в Оленівці

росіяни заявили, що від удару по колонії в Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Також, за їхніми даними, 75 воїнів зазнали поранень. Серед них були й оборонці "Азовсталі". Проте наразі вже відомо про 130 поранених.

У Генштабі ЗСУ на це одразу відреагували. Там відкинули звинувачення окупантів, що це нібито Україна обстріляла колонію. Теж акцентували, що росіяни намагаються приховати численні тортури та розстріли, які вони там коїли.

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