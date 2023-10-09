Путін був змушений вбити Пригожина, щоб показати, що він все ще лишається головним, – Джонсон

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Владімір Путін був змушений вбити главу ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. У такий спосіб диктатор продемонстрував, що він все ще лишається головним.

Історія з Пригожиним – це прояв кризи путінського уряду і фундаментальної слабкості позиції Путіна. Про це Джонсон заявив у новому інтерв’ю.

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Путін був змушений вбити Пригожина

За словами Джонсона, Путін був змушений вбити одного зі своїх найдовіреніших лейтенантів на очах у всього світу, щоб показати, що він все ще головний.

І це схоже на кінець гангстерського фільму. Як у Обличчі зі шрамом, коли Тоні Монтана вбиває свого найкращого друга. Це просто запаморочливо. Коли ви востаннє бачили, щоб глава країни G20 ліквідував свого колишнього колегу серед білого дня, на очах у всього світу? Це перетворюється на гангстерський фільм. Це не ознака сили,

– зазначив колишній прем’єр.

Джонсон назвав це ознакою хаосу, який зараз відбувається "у путінській Росії, і він очевидний".

Путін прокоментував смерть Пригожина

Нагадаємо, що нещодавно Путін прокоментував смерть Пригожина та його посіпак. Він заявив, що у їхніх тілах нібито знайшли уламки ручної гранати.

За словами диктатора, в офісі компанії Пригожина в Петербурзі виявили 10 мільярдів рублів готівкою і 5 кілограмів кокаїну. Він заявив, що голова Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін доповів йому, що літак Пригожина не зазнав зовнішнього впливу.