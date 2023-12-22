Ліквідацію Пригожина організував Патрушев: у WSJ розсекретили деталі

Убивство власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина організував соратник російського диктатора Владіміра Путіна Ніколай Патрушев. Ліквідацію"зрадника" планували два місяці.

У розслідуванні Wall Street Journal журналісти посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки.

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Путін ігнорував небезпеку, яку становив Пригожин

Зазначають, що Патрушев нібито давно попереджав Путіна, що залежність Кремля від "Вагнера" надає Пригожину занадто великого політичного та військового впливу. Однак той не слухав: адже саме тоді вагнерівці звітували про "успіхи" на полі бою у війні проти України.

Всі говорили Путіну, що мати паралельну армію – це помилка. Коли Пригожин щодня плює в обличчя військовому керівництву – у вас проблеми,

– цитує WSJ неназваного екскремлівського чиновника.

Та, коли наприкінці червня вплив вагнерівців переріс у заколот проти російського військового командування, Патрушев втрутився. І мовляв, саме тоді він побачив можливість назавжди "усунути" Пригожина.

На початку серпня Патрушев дав наказ своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Пригожина. Уже пізніше Путіну представили плани, і він не заперечив.

Процес ліквідації

Після турне Африкою, 23 серпня ватажок "Вагнера" чекав в аеропорту "Шереметьєво", поки його літак перевірять та підготують до вильоту. Співрозмовники WSJ у західних спецслужбах стверджують, що саме тоді під крило літака заклали невелику бомбу.

Літак вилетів після 17:00 і досяг висоти приблизно у 6 кілометрів. Через пів години літак втратив керування й упав. На відео, яке згодом поширили у мережі, видно, що після вибуху літак упав із відірваним крилом.

У Кремлі вже прокоментували розслідування

У Кремлі назвали матеріал The Wall Street Journal про те, що вбивство Пригожина організував секретар Ради Безпеки Патрушев, "бульварним чтивом".

Так, прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, мовляв, останнім часом Wall Street Journal любить займатися продукуванням pulp fiction (кримінального чтива).

Хто такий Ніколай Патрушев Секретар Ради безпеки Росії із 12 травня 2008 року, генерал армії. Активно підтримує агресивну імперську політику Росії. Патрушева називають "правою рукою" Владіміра Путіна. Як і Путін, він приєднався до розвідувальних служб у 1970-х роках і залишався на службі до розпаду Радянського Союзу.

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