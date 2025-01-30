У Швеції "палія Корану" Салвана Моміку застрелили під час прямого ефіру у ТікТок
- У Швеції застрелили іракського біженця Салвана Моміку, відомого спалюванням Корану, під час прямого ефіру у TikTok.
- Тіло знайшли у передмісті Стокгольму, поліція не підтвердила особу, але розслідування триває, одну особу вже допитали.
- Моміка мав отримати вирок у справі про розпалювання расової ненависті, але суд відклав рішення через його смерть.
У Швеції виявили тіло іракського біженця Салвана Моміки. Чоловік став відомим завдяки акціям зі спалювання Корану.
38-річний Салван Моміка помер від вогнепальних поранень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SVT.
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Що відомо про смерть "палія Корану"
Тіло Салвана Моміки виявили в будинку у Седертельє, що розташований в передмісті Стокгольму. Пізно ввечері 29 січня туди викликали поліцію. За повідомленнями Tyrkiye Today, чоловіка застрелили у прямому ефірі в ТікТок.
На місці у квартирі було знайдено пораненого чоловіка віком близько 40 років, якого доставили в лікарню,
– каже речник поліції Стокгольма.
Варто зауважити, що стокгольмська поліція поки що не підтвердила особу чоловіка, справою займається Шведська служба безпеки.
Територія навколо місця злочину оточена, а правоохоронці вже проводять її обшук. У поліції також повідомили, що одну особу забрали на допит.
Нагадаємо, що Салван Моміка приїхав до Швеції з Іраку у 2018 році та отримав трирічну посвідку на проживання у 2021 році. Чоловік став відомим улітку 2023 року, коли кілька разів публічно спалював Коран у розпал процесу вступу Швеції до НАТО.
Зазначимо, що 30 січня Салван Моміка та Салван Нанджем мали отримати вирок у справі про розпалювання расової ненависті. Однак, наразі Стокгольмський суд відклав винесення вироку через те, що "один з обвинувачених помер".