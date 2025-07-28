Лукашенко і КДБ Білорусі можуть стояти за вбивством Павла Шеремета – розслідування BYPOL

Колишні білоруські правоохоронці, які втекли від режиму Лукашенка, заявляють про його причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета. За їхніми даними, наказ на ліквідацію міг віддати особисто Лукашенко, а виконавцями стали співробітники спецпідрозділу КДБ "Альфа".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування ініціативи BYPOL, створеної колишніми працівниками силових структур Білорусі, які виступають проти режиму.

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Хто міг стояти за злочином?

Колишні білоруські правоохоронці, які втекли з країни через репресивний режим Олександра Лукашенка, переконані: вбивство журналіста Павла Шеремета було скоєно за безпосереднім наказом білоруського диктатора та за участі спецпідрозділу КДБ "Альфа".

За словами джерела з білоруських спецслужб, якому довіряють у BYPOL, Павло Шеремет був особистим ворогом Лукашенка. Неприязнь почалася ще в 1997 році, коли журналіст висвітлював контрабанду і корупцію на білорусько-литовському кордоні.

Причетні до вбивства Шеремета / Фото: BYPOL

Ініціатива оприлюднила імена ключових фігурантів, серед яких В’ячеслав Сидоракін – колишній офіцер КДБ, якого підозрюють у причетності до організації замаху. Його ім’я звучало у відомому розслідуванні "Операція Манкурти. Частина 2". За даними BYPOL, Сидоракін тричі приїжджав до України у 2016 році – саме в період, коли готувалися злочинні дії проти Шеремета.

Ще одним підозрюваним є Юрій Гаркач – офіцер спецпідрозділу "Альфа" КДБ, який був безпосереднім помічником голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева. У 2022 році Гаркач отримав 4 роки ув’язнення за незаконні дії зі зброєю. Він керував спеціальним відділом, який виконував "особливі завдання" за кордоном, зокрема і в Україні.

Як це пов’язано з Павлом Шереметом?

Згідно з розслідуванням BYPOL, група спецпризначенців, серед яких були Гаркач і Сидоракін, здійснювала службові відрядження до Москви і Києва. Зокрема, наприкінці літа 2013 року кілька із них перебували в Україні.

В ініціативі звертають увагу, що неподалік від місця, де було підкладено вибухівку під машину Шеремета, зафіксували чоловіка, зовні схожого на Сидоракіна, а також жінку, можливо Тетяну Козлову, колишню співробітницю білоруського спецпідрозділу "Алмаз".

Варто зауважити! BYPOL – це ініціатива колишніх білоруських правоохоронців, які публікують розслідування про злочини режиму Лукашенка. Вони використовують свідчення інсайдерів, документи та відкриті джерела для викриття репресій і злочинів у Білорусі та за її межами.

Передісторія вбивства Павла Шеремета

20 липня 2016 року в Києві стався вибух автомобіля журналіста Павла Шеремета. Вибуховий пристрій було закладено під машину. В 2017 році журналісти власним розслідуванням встановили, що в ніч вибуху біля будинку, де жив Шеремет, перебували підозрілі автівки. Водієм однієї з них був колишній співробітник СБУ Ігор Устименко.

За даними розслідувачів, співробітники СБУ також видалили записи з одного із серверів відеоспостереження поблизу будинку журналіста. Попри це, справжні замовники вбивства досі не встановлені, і розслідування щодо них триває окремо.