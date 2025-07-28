Лукашенко і КДБ Білорусі можуть стояти за вбивством Павла Шеремета – розслідування BYPOL
- Колишні білоруські правоохоронці заявляють, що наказ на вбивство журналіста Павла Шеремета міг віддати Лукашенко, а виконали його співробітники КДБ "Альфа".
- Ініціатива BYPOL називає підозрюваними В’ячеслава Сидоракіна та Юрія Гаркача, які були пов'язані з підготовкою злочину проти Шеремета.
Колишні білоруські правоохоронці, які втекли від режиму Лукашенка, заявляють про його причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета. За їхніми даними, наказ на ліквідацію міг віддати особисто Лукашенко, а виконавцями стали співробітники спецпідрозділу КДБ "Альфа".
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування ініціативи BYPOL, створеної колишніми працівниками силових структур Білорусі, які виступають проти режиму.
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Хто міг стояти за злочином?
Колишні білоруські правоохоронці, які втекли з країни через репресивний режим Олександра Лукашенка, переконані: вбивство журналіста Павла Шеремета було скоєно за безпосереднім наказом білоруського диктатора та за участі спецпідрозділу КДБ "Альфа".
За словами джерела з білоруських спецслужб, якому довіряють у BYPOL, Павло Шеремет був особистим ворогом Лукашенка. Неприязнь почалася ще в 1997 році, коли журналіст висвітлював контрабанду і корупцію на білорусько-литовському кордоні.
Причетні до вбивства Шеремета / Фото: BYPOL
Ініціатива оприлюднила імена ключових фігурантів, серед яких В’ячеслав Сидоракін – колишній офіцер КДБ, якого підозрюють у причетності до організації замаху. Його ім’я звучало у відомому розслідуванні "Операція Манкурти. Частина 2". За даними BYPOL, Сидоракін тричі приїжджав до України у 2016 році – саме в період, коли готувалися злочинні дії проти Шеремета.
Ще одним підозрюваним є Юрій Гаркач – офіцер спецпідрозділу "Альфа" КДБ, який був безпосереднім помічником голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева. У 2022 році Гаркач отримав 4 роки ув’язнення за незаконні дії зі зброєю. Він керував спеціальним відділом, який виконував "особливі завдання" за кордоном, зокрема і в Україні.
Як це пов’язано з Павлом Шереметом?
Згідно з розслідуванням BYPOL, група спецпризначенців, серед яких були Гаркач і Сидоракін, здійснювала службові відрядження до Москви і Києва. Зокрема, наприкінці літа 2013 року кілька із них перебували в Україні.
В ініціативі звертають увагу, що неподалік від місця, де було підкладено вибухівку під машину Шеремета, зафіксували чоловіка, зовні схожого на Сидоракіна, а також жінку, можливо Тетяну Козлову, колишню співробітницю білоруського спецпідрозділу "Алмаз".
Варто зауважити! BYPOL – це ініціатива колишніх білоруських правоохоронців, які публікують розслідування про злочини режиму Лукашенка. Вони використовують свідчення інсайдерів, документи та відкриті джерела для викриття репресій і злочинів у Білорусі та за її межами.
Передісторія вбивства Павла Шеремета
20 липня 2016 року в Києві стався вибух автомобіля журналіста Павла Шеремета. Вибуховий пристрій було закладено під машину. В 2017 році журналісти власним розслідуванням встановили, що в ніч вибуху біля будинку, де жив Шеремет, перебували підозрілі автівки. Водієм однієї з них був колишній співробітник СБУ Ігор Устименко.
За даними розслідувачів, співробітники СБУ також видалили записи з одного із серверів відеоспостереження поблизу будинку журналіста. Попри це, справжні замовники вбивства досі не встановлені, і розслідування щодо них триває окремо.