Вбивство цивільного на Донбасі: Росія відмовилася від засідання ТКГ

Снаряд проросійських бойовиків вбив літнього мешканця Новоселівки-2. Через це українська делегація скликала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи.

Однак російська сторона відмовилася засідати з цього питання. Життя мирних мешканців Донбасу їх особливо не турбує.

До теми Це сталось зненацька, – дружина загиблого мирного жителя на Донбасі про обстріл бойовиків

Що відомо про вбивство цивільного

Зранку 11 серпня російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України та житлові будинки у Новоселівці-2. Внаслідок ворожих дій один наш захисник зазнав поранень. Водночас 86-річний місцевий мешканець загинув на власному подвір'ї. Його тіло з численними осколковими пораненнями знайшла дружина.

Зауважимо, вибух снарядів пошкодив також сусідні будівлі.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил та звичаїв введення війни. Крім того, про злочини бойовиків повідомили Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Дружина розповіла деталі смертельних обстрілів

Снаряди прилетіли близько 6 години ранку. Подружжя саме поверталося з городу. За словами жінки, її чоловік загинув миттєво, адже один осколок влучив йому у голову.

Окупанти не вперше обстріляли цей двір. На ньому досі лежить міна, що прилетіла 5 років тому. Місцеві мешканці зізнаються, що дуже перелякані. Адже бойовики випустили по селу майже 2 десятки снарядів. Вони полетіли на городи та подвір'я.

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