Боррель приголомшений звірством росіян в Оленівці

Вбивство українських полонених в Оленівці шокувало не лише Україну. Голова Європейської дипломатії засудив воєнний злочин окупантів.

Жозеп Боррель заявив, що приголомшений убивством українських військовополонених в Оленівці. Голова Європейської дипломатії назвав дії росіян звірством та рішуче засудив їх.

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Що в ЄС кажуть про теракт в Оленівці

Жозеп Боррель відзначив, що військовополонені перебували на тимчасово окупованій території під правовим захистом росії. Однак теракт в Оленівці – чергове звірство окупантів.

Приголомшені повідомленнями про вбивство росією десятків українських військовополонених, які склали зброю, були зареєстровані МКЧХ і перебували під правовим захистом росії згідно з міжнародним гуманітарним правом. ЄС найрішучішим чином засуджує звірства, вчинені росією,

– наголосив Боррель.

Реакція ООН

В ООН також відреагували на дії окупантів. В організації наголосили, що катування військовослужбовців та тих, хто не причетний до військових дій та страти без судового розгляду – воєнні злочини.

ООН відреагувала на відео з катуванням українського військового. Це ще один прояв злочинів загарбників не лише проти України, але й проти людяності.

ООН та МКЧХ гарантували життя та здоров'я полонених

Під час російського теракту в Оленівці там перебували здебільшого захисники "Азовсталі", які погодилися скласти зброю. Після наради з президентом Володимиром Зеленським, СБУ, ЗСУ, ГУР Міноборони та Уповноважений з прав людини опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що ООН та Червоний Хрест виступали гарантами життя та здоров'я наших воїнів.

Через це Україна вимагає від ООН та Червоного Хреста відреагувати на теракт, адже саме вони гарантували життя та здоров'я українських полонених. Крім того, Україна вимагає проведення інспекційної місії в Оленівці.

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