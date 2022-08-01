росія заздалегідь підготувала могили для загиблих в Оленівці, – Bellingcat

російські окупанти готували атаку на українських полонених в Оленівці заздалегідь. Вони викопали для цього могили щонайменше за тиждень до вибуху.

Супутникові знімки свідчать про те, що зрушення ґрунту сталося між 18 та 21 липня. Про це повідомив засновник проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс.

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Спланований злочин росії

Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці,

– написав Еліот Хіггінс.

Відеодокази з Оленівської колонії, зняті з супутника можна переглянути за посиланням.

Є ще одні супутникові знімки, що свідчать про заздалегідь спланований злочин. Їх опублікував OSINT-дослідник Александер Олівер.

Він розповів, що на знімку від 27 числа, за два дні до вибуху могили біля колонії ще порожні. А 29 липня, у день вибуху, їх вже засипали.

Могили 27 і 29 липня / Фото Александра Олівера

Це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів,

– написав дослідник.

Він наголосив, що для військовополонених могили існувати можуть і це не обов'язково одразу злочин. Але кількість свіжих могил і масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг.

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