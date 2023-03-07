“Росіяни явно помилилися”: яка може бути відповідальність за військові злочини

Ворог неодмінно понесе покарання за розстріл українського військового та решту злочинів, який скоїв і продовжує це робити тривалий час. Окупанти сподіваються, що терором та знущаннями зможуть залякати народ України.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко. За його словами, українські правоохоронці вже почали розслідування за фактом вбивства захисника.

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Покарання неминуче

Іван Варченко наголосив, що воєнні злочини, тобто злочини, які скоєні під час бойових дій, є злочинами, які потрапляють до категорії "Найтяжчі злочини". За них винні несуть найважче покарання.

"Це може бути довічне ув'язнення для істот, які дозволять собі їх вчинення", – зосередив увагу він.

За його словами, в Україні з початку військової агресії Росії вже зафіксовано тисячі воєнних злочинів, здійснених військовослужбовцями РФ.

У них ще є ілюзія якась, що вони будуть позбавлені відповідальності за ці злочини, але насправді ці ілюзії будуть з кожним днем російсько-української війни розвіюватися,

– зазначив він.

Варченко повідомив, що він переконаний у тому, що завдяки можливостям технічних засобів фіксації винним у злочинах не вдасться уникнути відповідальності. Це стосуватиметься усіх без винятку.

"Починаючи від Путіна і закінчуючи тим військовослужбовцем, який розстрілює беззахисних полонених, очевидно, що без зброї, лише за відмову зняти українські шеврони і за слова: "Слава Україні!" – зазначив він.

На його думку, навряд чи знайдуться додаткові пом'якшувальні обставини для цієї тих, хто запустив ворожі кулі по українському військовому.

Українців не зламати

Іван Варченко розказав, що правоохоронні органи України вже розпочали розслідування цього злочину.

"Ми розуміємо, що є шанси на залучення органів міжнародної юстиції в цій частині", – зазначив він.

На його думку, росіяни, які вчинили вбивство, насправді мали інший сценарій розвитку подій.

"Можливо, для того, щоб зайвий раз, користуючись виключно своєю традицією, залякати українців, українських військовослужбовців типу: "Так буде з кожним!" – зауважив він.

За його словами, росіяни у такий спосіб ніколи не злякати українців.

Вони явно помилилися,

– переконаний він.

Варченко повідомив, що вбивство цивільних та військових українців, обстріл житлових будинків, навпаки, збільшують лють та силу нашого народу для того, щоб ефективніше знищувати ворога.

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