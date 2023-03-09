З такими людьми ми приречені на перемогу, – Жданов про розстріляного героя

ЗСУ обов'язково виженуть російських окупантів з українських земель і Україна здобуде омріяну перемогу. А вона базується, зокрема, на символах.

Одним з таких став український солдат, який мужньо зустрів свою смерть і не зламався перед її обличчям. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Жданов наголошує, що загиблий військовослужбовець ТрО міг не знати, що його знімають, і спробувати зробити щось для того, щоб врятувати своє життя. Але він прийняв виклик від ворогів.

Тяжко навіть говорити про це… Але людина дійсно показала свою стійкість та сміливість, не здригнулася навіть у такий момент, коли життя закінчується і переходить у смерть,

– зауважив військовий експерт.

Тепер обличчя цієї людини, переконаний Жданов, стане символом нашого спротиву. "Не дочекаєтеся. Ви нас ніколи не зламаєте. З такими людьми ми приречені на перемогу над російським фашизмом", – резюмував Олег Жданов.

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