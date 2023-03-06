Герою Слава, Героям Слава, – Зеленський відреагував на розстріл українського військового

Російські військові здійснили черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військовополоненого. На це відреагував президент Володимир Зеленський.

Глава держави не оминув увагою моторошний злочин, який вчинили окупанти. У своєму телеграмі він лаконічно відреагував на те, як військовополоненого після слів "Слава Україні" розстріляли.

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Герою Слава, – Зеленський

Президент виклав у мережу ілюстрацію. На ній були лише три фрази: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні!"



Зеленський відреагував на вбивство військовополоненого / Фото з телеграму Зеленського

Зауважимо, що на це звірство вдень відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав у телеграмі, що в Росії культивуються воєнні злочини. Ба більше, їх ворог потім відбілює з допомогою пропаганди та міфів про так званих "нацистів".

Убивство людини, яка потрапила в полон, – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості,

– підкреслив він.

Єрмак наголосив, що за кожне такий воєнний злочин росіян очікує розплата. І від неї, зауважив глава ОП, сховатися не зможе ніхто.

Що відомо про моторошний злочин