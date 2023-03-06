Герою Слава, Героям Слава, – Зеленський відреагував на розстріл українського військового

6 березня 2023, 21:15
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Джерело:

Володимир Зеленський

Російські військові здійснили черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військовополоненого. На це відреагував президент Володимир Зеленський.

Глава держави не оминув увагою моторошний злочин, який вчинили окупанти. У своєму телеграмі він лаконічно відреагував на те, як військовополоненого після слів "Слава Україні" розстріляли.

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Герою Слава, – Зеленський

Президент виклав у мережу ілюстрацію. На ній були лише три фрази: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні!"


Зеленський відреагував на вбивство військовополоненого / Фото з телеграму Зеленського

Зауважимо, що на це звірство вдень відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав у телеграмі, що в Росії культивуються воєнні злочини. Ба більше, їх ворог потім відбілює з допомогою пропаганди та міфів про так званих "нацистів".

Убивство людини, яка потрапила в полон, – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості,
– підкреслив він.

Єрмак наголосив, що за кожне такий воєнний злочин росіян очікує розплата. І від неї, зауважив глава ОП, сховатися не зможе ніхто.

Що відомо про моторошний злочин

  • Зауважимо, що російські бійці розстріляли абсолютно беззбройного українського військового. Він не проявляв жодної агресії. Ба більше, курив останню цигарку та востаннє у житті сказав "Слава Україні".
  • Розстріл українського військовослужбовця у полоні – порушення Женевських конвенцій. На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він уже спрямував відповідний ролик міжнародним партнерам, а також колегам-омбудсменам з різних країн світу. Це зробили, щоб підтвердити черговий воєнний злочин, який вчинила Росія.
  • До користувачів соціальних мереж звернулися Сергій Стерненко та Ігор Лачен. Вони попрохали їх поширювати відео, щоб про звірства росіян дізналися ще більше людей.
  • У соціальних мережах практично відразу ж запустили флешмоб "Слава Україні". До нього вже долучилися політики, відомі люди, спортсмени та просто мирні мешканці нашої держави.

Автор: Назарій Лазур