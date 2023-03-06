Герою Слава, Героям Слава, – Зеленський відреагував на розстріл українського військового
Джерело:Володимир Зеленський
Російські військові здійснили черговий воєнний злочин. Вони розстріляли українського військовополоненого. На це відреагував президент Володимир Зеленський.
Глава держави не оминув увагою моторошний злочин, який вчинили окупанти. У своєму телеграмі він лаконічно відреагував на те, як військовополоненого після слів "Слава Україні" розстріляли.
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Герою Слава, – Зеленський
Президент виклав у мережу ілюстрацію. На ній були лише три фрази: "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні!"
Зеленський відреагував на вбивство військовополоненого / Фото з телеграму Зеленського
Зауважимо, що на це звірство вдень відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав у телеграмі, що в Росії культивуються воєнні злочини. Ба більше, їх ворог потім відбілює з допомогою пропаганди та міфів про так званих "нацистів".
Убивство людини, яка потрапила в полон, – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості,
– підкреслив він.
Єрмак наголосив, що за кожне такий воєнний злочин росіян очікує розплата. І від неї, зауважив глава ОП, сховатися не зможе ніхто.
Що відомо про моторошний злочин
- Зауважимо, що російські бійці розстріляли абсолютно беззбройного українського військового. Він не проявляв жодної агресії. Ба більше, курив останню цигарку та востаннє у житті сказав "Слава Україні".
- Розстріл українського військовослужбовця у полоні – порушення Женевських конвенцій. На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він уже спрямував відповідний ролик міжнародним партнерам, а також колегам-омбудсменам з різних країн світу. Це зробили, щоб підтвердити черговий воєнний злочин, який вчинила Росія.
- До користувачів соціальних мереж звернулися Сергій Стерненко та Ігор Лачен. Вони попрохали їх поширювати відео, щоб про звірства росіян дізналися ще більше людей.
- У соціальних мережах практично відразу ж запустили флешмоб "Слава Україні". До нього вже долучилися політики, відомі люди, спортсмени та просто мирні мешканці нашої держави.