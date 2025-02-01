Вбивство військовослужбовця ТЦК на Полтавщині: чи є стрілець і спільник родичами

У ніч на 1 лютого на Полтавщині застрелили військовослужбовця ТЦК. Це сталося на заправці біля міста Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці.

Після нападу стрілець забрав автомат військовослужбовця і втік разом з одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Чи були вони родичами – повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника відділу комунікацій поліції Полтавщини Юрія Сулаєва в ефірі телемарафону.

До теми Вбивство працівника ТЦК у Пирятині: поліція затримала нападника й втікача

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині

Сулаєв розповів, що правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Також на території Полтавської області була введена спеціальна поліцейська операція щодо розшуку осіб, які вчинили злочин і залишили місце події.

Уже за кілька годин їхнє місце перебування встановили. Чоловіків затримали.

Мешканець Полтавщини 1984 року народження – той, хто стріляв у військового. Його співучасник – мешканець Полтави 1988 року народження,

– розповів начальник відділу комунікацій поліції Полтавщини.

Наразі правоохоронці вже розслідують 3 кримінальні провадження:

частина 1 статті 115 "Умисне вбивство",

частина 3 статті 262 "Незаконне заволодіння зброєю",

стаття 114 з позначкою 1 "Перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України".

Усі три статті кваліфікуються як тяжкі й особливо тяжкі злочини. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі вже працюють із затриманими.

Вони не є родичами, знайомі. Зараз усі ці питання вивчає слідство. Те, що вони були знайомі між собою, – уже встановлено,

– наголосив Юрій Сулаєв.

Також підтвердив, що співучасник був серед військовозобов'язаних, яких перевозили до навчального центру.

Затримані не було в полі зору правоохоронців раніше. Під час невідкладного обшуку у стрільця вилучили зброю і боєприпаси. Тривають активні слідчі дії.

Зазначимо, інцидент трапився під час перевезення військовозобов'язаних у супроводі двох працівників ТЦК та СП. Коли транспортний засіб зупинився на АЗС, невідомий чоловік раптово здійснив постріл з рушниці у військового Полтавського РТЦК, заволодів його автоматом та втік з місця вчинення злочину разом зі спільником,