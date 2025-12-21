У соцмережах писали, що 12-річна українка вбила 11-річну дівчинку у Польщі: чи це правда

15 грудня в місті Єленя-Гура виявили тіло 11-річної дівчинки. Його знайшли біля школи, де навчалася дитина. У мережі поширили інформацію, що у вбивстві підозрюють 12-річну українку.

Незадовго до того, як стало відомо про вбивство, до поліції надійшло повідомлення про бійку двох дівчат, передає 24 Канал із посиланням на Onet.

Чи причетна українка до вбивства 11-річної дівчинки у Польщі?

На тілі загиблої були помітні поранення, завдані гострим предметом. Під час розслідування слідчі встановили, що до вбивства може бути причетна 12-річна учениця тієї ж школи.

Сімейний суд дозволив затримати дівчинку, а поліція вилучила ніж, який міг бути використаний у нападі.

У поліції кажуть, що дівчата не були подругами, проте знали одна одну в обличчя.

За кілька днів після трагедії в соцмережах таких як "Х", Facecebook і TikTok почали з'являтися повідомлення, що підозрювана у вбивстві є українкою.

Тим часом речниця МВС Кароліна Галецька заперечила, що затримана 12-річна дівчинка є українкою. Вона заявила, що поширення подібних нісенітниць є свідомою дезінформацією, спрямованою на розпалювання ненависті між Польщею та Україною. Її допис також зарепостив міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сімоняк.

