Ані США, ані Ізраїль не причетні до вбивства заступника лідера ХАМАС в Бейруті, – Держдеп
У Лівані внаслідок вибуху загинув заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі. Бойовики звинуватили у всьому Ізраїль, проте в США спростували цю інформацію.
Речник Державного департаменту США Метью Міллер 3 січня на брифінгу сказав, чи причетні до ліквідації ватажка бойовиків Сполучені Штати або Ізраїль.
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Що кажуть в США про ліквідацію заступника лідера ХАМАС
Метью Міллер, відповідаючи на питання про ліквідацію бойовика аль-Арурі, запевнив, що він був жорстоким терористом, який ніс основну відповідальність за атаки 7 жовтня, а також за інші атаки на невинних цивільних осіб, що відбулися задовго до 7 жовтня.
Але я хочу відповісти на деякі безвідповідальні заяви, які я бачив, і сказати, що, по-перше, Сполучені Штати не причетні до цього вибуху, і будь-які припущення про протилежне є смішними; і, по-друге, у нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху,
– запевнив представник Держдепу.
Він відповів на слова журналіста, чому США так думають: "У нас немає інформації щодо участі Ізраїлю у вбивстві високопосадовця ХАМАС".
Також представник Держдепу пояснив, що вони, як і на початку війни між Ізраїлем та ХАМАС, надзвичайно стурбовані.
"Я б не сказав, що наша стурбованість сьогодні вища, ніж була від самого початку", – запевнив Міллер.
У Лівані ліквідували заступника глави ХАМАС
- Заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі загинув через вибух безпілотника у передмісті Бейрута 2 січня. Цю інформацію підтвердили самі бойовики.
- Журналісти з The Times of Israel написали, що аль-Арурі більше за інших членів ХАМАС був пов'язаний з Іраном і Хезболлою в Лівані.
- Видання Reuters з посиланням на три джерела в органах безпеки запевнило, що високопосадовець загинув внаслідок удару ізраїльського безпілотника по Дахії, що у передмісті Бейрута.
- Ізраїль не брав на себе відповідальності за інцидент. Водночас радник прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Марк Регев, заявив MSNBC, що "хто б це не зробив, це не було нападом на ліванську державу".
- У ХАМАС заявили, що через загибель Арурі та його соратників припиняють будь-які переговори про звільнення заручників або можливе перемир'я в Газі.