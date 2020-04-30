Вбивство 3-річного сина депутата Соболєва: ще одного підозрюваного оголосили в розшук
У міжнародний розшук оголосили ще одного підозрюваного у причетності до замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивства його 3-річного сина. Також йому повідомили про підозру.
Компетентні органи можуть затримати зловмисника на території іншої держави, повідомляє Офіс генпрокурора. Адже причетному до вбивства дитини суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що і дає правову підставу для його затримання за кордоном.
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Наразі фігуранта оголошено в міжнародний розшук. Триває досудове розслідування.
У прокуратурі відзначили, що загалом у справі замаху на депутата Соболєва та вбивства його сина повідомлено про підозру 6 особам.
Наразі шести особам повідомлено про підозру. Чотири людини перебувають під вартою, двоє – в міжнародному розшуку,
– додали в прокуратурі.
Новий оголошений у розшук підозрюваний є шостим у цій справі, пише УП з посиланням на Офіс генпрокурора. Однак яким чином він причетний до замаху на Соболєва – у прокуратурі не змогли пояснити.
Замах на депутата Соболєва і вбивство його сина: основне
- Ввечері 1 грудня 2019 року в центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині він був разом із дружиною, сином і подругою дружини.
- Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
- Наступного дня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов.
- 3 грудня чоловікам оголосили підозру. За вбивство дитини їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави.
- За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.
- 25 січня у закритому режимі суд обрав підозрюваним запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Відповідно до рішення суду Лаврегу і Семенова залишили під вартою.
- Станом на 30 квітня на лаві підсудних у справі виступатимуть щонайменше 6 осіб.