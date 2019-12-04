Вбивство чеченця у Берліні: проти Росії можуть ввести нові санкції – ЗМІ

Уряд Німеччини може ввести нові санкції проти Росії через вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Німецькі ЗМІ вже порівнюють скандал із отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

Уряд Німеччини може ввести нові санкції проти Росії через вбивство громадянина Грузії в Берліні. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Джерело WSJ в прокуратурі Німеччини повідомило, що виконавцем вбивства називають росіянина.

Відзначимо, що сьогодні уряд Німеччини оголосив двох співробітників посольства Росії в ФРН персонами нон-грата. Тепер вони повинні покинути Німеччину протягом семи днів.

Німецька прокуратура встановила, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади.

Відзначимо, що за інформацією німецьких ЗМІ, обидва дипломати, які працювали в російському посольстві в Берліні, насправді є співробітниками російських спецслужб.

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Що відомо про гучне вбивство чеченця у Берліні

Зелімхан Хангошвілі був застрелений у берлінському парку Tiergarten у центрі Берліна 23 серпня. Він був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.

Ймовірного вбивцю Хангошвілі затримали в Берліні в той же день завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова.



Зелімхан Хангошвілі / svoboda.org