Убийство чеченца в Берлине: против России могут ввести новые санкции – СМИ

Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Немецкие СМИ уже сравнивают скандал с отравлением Скрипалей в Великобритании.

Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

К теме: Громкое убийство в Берлине Германия обвинила Россию в причастности и выслала дипломатов

Источник WSJ в прокуратуре Германии сообщило, что исполнителем убийства называют россиянина.

Отметим, что сегодня правительство Германии объявило двух сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон-грата. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

Немецкая прокуратура установила, что убийство было совершено по заказу российской или чеченской власти.

Отметим, что по информации немецких СМИ, оба дипломата, работавших в российском посольстве в Берлине, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб.

Следует знать: Международные скандалы и Россия: в какие страны дотянулась "рука Кремля"

Что известно о громком убийстве чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Tiergarten в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Вероятного убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря показаниям свидетелей. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.



Зелимхан Хангошвили / svoboda.org