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      Убийство чеченца в Берлине: против России могут ввести новые санкции – СМИ

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      Убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине / nordkurier.de

      Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Немецкие СМИ уже сравнивают скандал с отравлением Скрипалей в Великобритании.

      Правительство Германии может ввести новые санкции против России из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

      К теме: Громкое убийство в Берлине Германия обвинила Россию в причастности и выслала дипломатов

      Источник WSJ в прокуратуре Германии сообщило, что исполнителем убийства называют россиянина.

      Отметим, что сегодня правительство Германии объявило двух сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон-грата. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

      Немецкая прокуратура установила, что убийство было совершено по заказу российской или чеченской власти.

      Отметим, что по информации немецких СМИ, оба дипломата, работавших в российском посольстве в Берлине, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб.

      Следует знать: Международные скандалы и Россия: в какие страны дотянулась "рука Кремля"

      Что известно о громком убийстве чеченца в Берлине

      Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Tiergarten в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

      Вероятного убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря показаниям свидетелей. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.


      Зелимхан Хангошвили / svoboda.org

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости политики Санкции Убийство Чечня
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