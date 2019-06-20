Вбивство Дарії Лук'яненко: місцеві селяни розповідають страшні подробиці

Зниклу 11-річну Дарії Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця - 26-річного Миколу Тарасова. Місцеві жителі шоковані трагедією, розповідають про цинічну поведінку хлопця і не вірять, що його батьки не знали про вбивство дитини.

Найбільше обговорюють страшне вбивство Дарії на місцевому ринку і Іванівці. Саме там працювали батьки дівчинки і сім’я підозрюваного, пише ТСН.

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Селяни шоковані злочином і розповідають про обурливу поведінку підозрюваного. Так, Тарасов навіть брав участь у пошуках дитини, коли вони зникла, хоча насправді сам вбив Дарію і заховав її тіло на подвір'ї.

Найстрашніше і найциніцніше у цьому вбивстві, що почались пошуки, люди скільки шукали. І він сам прийшов з пляшкою води, саме вбивця. Пропонував воду, і говорив "давайте там пошукаємо, давайте там". Це шок,

– розповідає місцевий підприємець Леонід Дучко.

У трагедії звинувачують і батьків 26-річного Миколи. Місцеві говорять, що його дуже жорстко виховував батько, а в дитинстві хлопець навіть тікав з дому. Мати Тарасова також обманювала односельчан – казала, що молодший син на роботі в Одесі, а він два роки майже не виходив з хати.

Люди не вірять, що батьки підозрюваного не знали про старшний злочин сина і вбивство Дарії.

"Як це не знали, ну як це не знали? Запах якийсь – шість днів дитина там була, і вони не знали… Це нелюди", – сказала продавчиня місцевого ринку.

Водночас, перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваний "знущався та вбив дитину практично відразу після її викрадення".

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку. Вона йшла на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.



Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться, не працює і є залежним від комп'ютера.



Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.