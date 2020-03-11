13:35
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна екстрадують до України

      - Читать новость на русском
      Олексія Левіна екстрадують до України / Слідство.Інфо

      Апеляційний суд в Болгарії підтримав екстрадицію Олексія Левіна. Його підозрюють у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада 2018 року.

      Раніше Левін подав на рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну, однак апеляцію відхилили. Про це повідомив заступник генпрокурора Віктор Трепак, передає "Слідство.Інфо".

      Зверніть увагу Справа Гандзюк: суд не випустив з-під варти фігуранта Павловського

      Трепак додав, що рішення набрало чинності 11 березня. Проте сам процес екстрадиції може тривати кілька тижнів.

      Зазначимо, що Олексія Левіна (Москаленка) затримали 24 січня за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк. За інформацією СБУ, Левін – ключова особа, яка пов'язує виконавців і замовників злочину.

      Роль Левіна у справі Гандзюк

      • Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
      • Він виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож Левіна оголосили в міжнародний розшук.
      • Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
      • Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Головні підозрювані у справі вбивства Гандзюк

      У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув'язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – по 4 роки ув'язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      Підозрювані:

      • Олексій Москаленко (Левін) – підозрюваний в організації вбивства, його затримали в січні 2020 року.
      • Ігор Павловський – підозрюваний у замовленні вбивства, перебуває під вартою.
      • Владислав Мангер – підозрюваний у замовленні вбивства, перебуває на волі під заставою.
      У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Вбивство Активісти Новини України Болгарія Кримінальні новини Новини Херсона Віктор Трепак Рішення суду Справа Катерини Гандзюк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      сьогодні , 10:00 Рейх Путіна твердо став на ноги
      СерпомПо
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 08:30 Вода як важіль впливу України на Росію
      Юрій Шуліпа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук