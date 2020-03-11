Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна екстрадують до України
Апеляційний суд в Болгарії підтримав екстрадицію Олексія Левіна. Його підозрюють у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада 2018 року.
Раніше Левін подав на рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну, однак апеляцію відхилили. Про це повідомив заступник генпрокурора Віктор Трепак, передає "Слідство.Інфо".
Зверніть увагу Справа Гандзюк: суд не випустив з-під варти фігуранта Павловського
Трепак додав, що рішення набрало чинності 11 березня. Проте сам процес екстрадиції може тривати кілька тижнів.
Зазначимо, що Олексія Левіна (Москаленка) затримали 24 січня за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк. За інформацією СБУ, Левін – ключова особа, яка пов'язує виконавців і замовників злочину.
Роль Левіна у справі Гандзюк
- Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. На Херсонщини був кримінальним авторитетом.
- Він виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож Левіна оголосили в міжнародний розшук.
- Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".
- Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.
Головні підозрювані у справі вбивства Гандзюк
У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:
- координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув'язнення,
- нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
- причетні до нападу Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – по 4 роки ув'язнення,
- Віктор Горбунов – 3 роки.
Підозрювані:
- Олексій Москаленко (Левін) – підозрюваний в організації вбивства, його затримали в січні 2020 року.
- Ігор Павловський – підозрюваний у замовленні вбивства, перебуває під вартою.
- Владислав Мангер – підозрюваний у замовленні вбивства, перебуває на волі під заставою.