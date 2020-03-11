Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна екстрадують до України

Апеляційний суд в Болгарії підтримав екстрадицію Олексія Левіна. Його підозрюють у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка померла 4 листопада 2018 року.

Раніше Левін подав на рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну, однак апеляцію відхилили. Про це повідомив заступник генпрокурора Віктор Трепак, передає "Слідство.Інфо".

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Трепак додав, що рішення набрало чинності 11 березня. Проте сам процес екстрадиції може тривати кілька тижнів.

Зазначимо, що Олексія Левіна (Москаленка) затримали 24 січня за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк. За інформацією СБУ, Левін – ключова особа, яка пов'язує виконавців і замовників злочину.

Роль Левіна у справі Гандзюк

Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера. На Херсонщини був кримінальним авторитетом.

Він виїхав з України невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018. Тож Левіна оголосили в міжнародний розшук.

Журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк".

Левін наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк, але не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Головні підозрювані у справі вбивства Гандзюк

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув'язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – по 4 роки ув'язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Підозрювані: