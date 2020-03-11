Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина экстрадируют в Украину

Апелляционный суд в Болгарии поддержал экстрадицию Алексея Левина. Его подозревают в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября 2018 года.

Ранее Левин подал апелляцию на решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину, однако ее отклонили. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает "Следствие.Инфо".

Обратите внимание Дело Гандзюк: суд не выпустил из-под стражи фигуранта Павловского

Трепак добавил, что решение вступило в силу 11 марта. Однако сам процесс экстрадиции может длиться несколько недель.

Отметим, что Алексея Левина (Москаленко) задержан 24 января по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк. По информации СБУ, Левин – ключевое лицо, которая связывает исполнителей и заказчиков преступления.

Роль Левина в деле Гандзюк