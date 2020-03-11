Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина экстрадируют в Украину
Апелляционный суд в Болгарии поддержал экстрадицию Алексея Левина. Его подозревают в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября 2018 года.
Ранее Левин подал апелляцию на решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину, однако ее отклонили. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает "Следствие.Инфо".
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Трепак добавил, что решение вступило в силу 11 марта. Однако сам процесс экстрадиции может длиться несколько недель.
Отметим, что Алексея Левина (Москаленко) задержан 24 января по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк. По информации СБУ, Левин – ключевое лицо, которая связывает исполнителей и заказчиков преступления.
Роль Левина в деле Гандзюк
- Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера. На Херсонщине был криминальным авторитетом.
- Он уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018. Так, Левина объявили в международный розыск.
- Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
- Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.