14:33
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина экстрадируют в Украину

      - Читати новину українською

      Апелляционный суд в Болгарии поддержал экстрадицию Алексея Левина. Его подозревают в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла 4 ноября 2018 года.

      Ранее Левин подал апелляцию на решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину, однако ее отклонили. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает "Следствие.Инфо".

      Обратите внимание Дело Гандзюк: суд не выпустил из-под стражи фигуранта Павловского

      Трепак добавил, что решение вступило в силу 11 марта. Однако сам процесс экстрадиции может длиться несколько недель.

      Отметим, что Алексея Левина (Москаленко) задержан 24 января по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк. По информации СБУ, Левин – ключевое лицо, которая связывает исполнителей и заказчиков преступления.

      Роль Левина в деле Гандзюк

      • Левин работал помощником депутата облсовета Николая Ставицкого, а также советником председателя облсовета Владислава Мангера. На Херсонщине был криминальным авторитетом.
      • Он уехал из Украины вскоре после нападения на Гандзюк в 2018. Так, Левина объявили в международный розыск.
      • Журналистам удалось получить видео, на котором Левин рассказывал, что якобы заместитель председателя Херсонской ОГА Рищук просил его "как-то наказать Екатерину Гандзюк".
      • Левин настаивает, что не причастен к убийству Гандзюк, но не отрицает встреч с другими фигурантами дела Игорем Павловским и Сергеем Торбиным.
      Коронавирус в Италии: только за последние сутки умерли 168 человек
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Убийство Активисты Болгария Криминальные новости Новости Херсона Виктор Трепак Решение суда Дело Екатерины Гандзюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:15 Коломойскому не повезло: МВФ будет, дефолта не будет
      Дмитро Литвин
      сегодня , 11:03 Пока смерть не разлучит их. Путин заявил, что будет править вечно
      Леонід Швець
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 10:00 Рейх Путина твердо встал на ноги
      СерпомПо
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук