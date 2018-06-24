Вбивство і стрілянина в день виборів: чи призведе таке голосування до зміни президента Ердогана

У неділю, 24 червня, в Туреччині обирають парламент і президента. І ним, схоже, знову стане Реджеп Таїп Ердоган. За попередніми даними – за нього проголосували 54% турків.

В Ердогана добрі стосунки з Путіним. Водночас щодо Криму він має непохитну позицію – півострів анексували незаконно. І саме завдяки Ердогану вдалося звільнити Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

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Він керує Туреччиною вже 15 років і планує залишитися біля керма наступні 5. Реджеп Таїп Ердоган наприкінці 90-х початку 2000 перетворився з футболіста на політика. І за багато років при владі зміг консолідувати свої позиції.



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Рік тому Ердоган запропонував конституційну реформу, аби перетворити Туреччину з парламентської на президентську республіку. У квітні 2017 року зміни до конституції підтримав 51% турків. Після перемоги Реджеп Таїп Ердоган призначив дострокові парламентські і президентські вибори. А 24 червня 2018 він прийшов на виборчу дільницю у Стамбулі, аби виконати свій громадянський обов’язок.

Туреччина поставила високу планку для того, щоби досягти рівня вищого за теперішній,

– сказав Ердоган.

Вести Туреччину у майбутнє прагнуть ще 5 претендентів на президентське крісло. Головний суперник Ердогана – вчитель фізики Мухаррем Інже. Його висунула опозиційна Республіканська народна партія.

Він обіцяє туркам покращити економічний стан в країні, укріпити турецьку ліру і скасувати надзвичайний стан за 48 годин після обрання президентом. Напередодні голосування він вивів майже один мільйон своїх прибічників на масштабну маніфестацію у Стамбулі.



Кандидат в президенти Туреччини Мухаррем Інже

Соцопитування демонструють: зараз турецьке суспільство розколоте. Частина громадян не бажає крутих розворотів у політиці і готова підтримати авторитарне правління Ердогана. Інша частина прагне оновлення влади, скасування надзвичайного стану, запровадженого президентом у 2016 році після невдалого переовороту, відновлення конструктивних відносин з ЄС.

За президентства Ердогана стосунки Анкари і Брюсселя значно погіршилися. ЄС призупинив діалог щодо можливої інтеграції Туреччини до об’єднання. Натомість покращуються відносини між Ердоганом і Путіним.

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Анкара і Москва домовилися про зведення "Турецького потоку" замість "Південного потоку", чиє будівництво заблокував Брюссель через агресію Росії проти України. Крім того у вересні минулого року Туреччина підписала з Росією угоду про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 на загальну суму 2,5 мільярди доларів.

Є два найдосвідчініші політичні лідери – це Путін і я. Ми обіймали посади президентів і прем’єр-міністрів, ми з Путіним перебуваємо при владі вже 15-16 років поспіль. У нас насправді особливі відносини з Путіним,

– заявив Ердоган.

І попри такі особливі стосунки двох президентів офіційна позиція Анкари залишається незмінною: Туреччина не визнає анексію Криму. Турецька влада допомогла повернути в Україну незаконно ув’язненних у Криму Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза і готова надалі сприяти звільненню українських бранців.

На думку вітчизняних експертів, незалежно від того, хто керуватиме Туреччиною наступні п’ять років Київ і Анкара продовжать будувати стосунки на прагматичних засадах.

Я не бачу загрози відносинам з Україною в разі перемоги або Ердогана, або опозиції. Я думаю, що в Туреччині усвідомлюють на інституційному рівні, що Україна є дуже важлива держава. Турецька політика – прагматична і вона враховує багато факторів,

– зазначив директор Дипломатичної академії Сергій Корсунський.

Результати сьогоднішнього голосування турецька влада має оголосити за кілька днів. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то 8 липня проведуть другий тур. У ньому турки обиратимуть з двох переможців першого.