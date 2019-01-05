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      Вбивство студенток у Харкові: у поліції підтвердили інформацію про затримання підозрюваного

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      Поліція підтвердила інформацію про затримання підозрюваного у вбивстві студенток в Харкові
      Поліція підтвердила інформацію про затримання підозрюваного у вбивстві студенток в Харкові / Фото з відкритих джерел

      Українські правоохоронці підтвердили, що сьогодні турецька поліція в Стамбулі затримала громадянина Туреччини. Його підозрюють у скоєнні перед Новим роком вбивства двох іноземних студенток у Харкові.

      Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

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      Раніше турецькі ЗМІ поширили інформацію про затримання 20-річного Цокмеза Гусну Цана. Невдовзі Аброськін зазначив, що співпраця з поліцією Туреччини дала свої результати.

      Сьогодні турецька поліція в Стамбулі затримала громадянина Туреччини, 1998 р.н., підозрюваного у скоєнні наприкінці минулого року жорсткого вбивства двох іноземних студенток медичного факультету Харківського універсітету ім.Каразіна, за місцем їх тимчасового проживання у Харкові,
      – повідомив він.

      У поліції області додали, що за результатами проведених дій поліцейські встановили, що 31 грудня 2018 року до орендованої загиблими дівчатами квартири приходив 20-річний хлопець, з яким одна з них раніше підтримувала близькі відносини. Згодом їх стосунки перейшли у неприязні. Попередньо поліцейські з’ясували, що в новорічну ніч між хлопцем та дівчиною стався конфлікт на особистому ґрунті.

      Нагадаємо, 3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Теги: Новини України Новини Харкова Новини Туреччини Студенти Поліція Жертви Новини політики
      Джерело: 24 канал
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