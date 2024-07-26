Дочка Фаріон вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що буде вимагати довічне ув'язнення для підозрюваного у вбивстві. За словами жінки, її мама казала, що потрібно боротися до кінця.

Крім того, Софія Семчишин заявила, що Ірина Фаріон не отримувала жодних погроз, повідомляє 24 Канал. Ймовірному вбивці Фаріон вже оголосили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід.

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"Ми будемо боротися до кінця. Бо мама казала, що потрібно триматися, боротися і, звичайно, ми переможемо", – наголосила донька Ірини Фаріон.

Коментар Софії Семчишин / Відео 24 Каналу